23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

Delhi Crime: पानी की मोटर बंद करने पर शुरू हुआ विवाद, भाई ने लाठी से हमला कर छोटे भाई की ली जान; पत्नी समेत गिरफ्तार

Delhi Jasola Murder Case: दिल्ली के जसोला में संपत्ति विवाद के बीच पानी की मोटर बंद करने को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया। आरोप है कि बड़े भाई ओमप्रकाश ने लाठी से हमला कर छोटे भाई संजय की जान ले ली। पुलिस ने ओमप्रकाश और उसकी पत्नी चंदा को गिरफ्तार कर लिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Updated: 23 Oct 2026, 1:33 PM IST

Delhi Jasola Murder Case

पानी की मोटर बंद करने पर शुरू हुआ विवाद, प्रतीकात्मक फोटो- पत्रिका

Property Dispute Murder: दिल्ली के जसोला इलाके में संपत्ति विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दरअसल, दो भाइयों के बीच पानी की मोटर बंद करने को लेकर शुरू हुई कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान बड़े भाई ओमप्रकाश ने अपने छोटे भाई संजय पर लाठी से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद संजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने ओमप्रकाश और उसकी पत्नी चंदा को गिरफ्तार कर लिया है। झगड़े के दौरान दोनों भाइयों की मां यमुना को भी गंभीर चोटें आई हैं।

पांच बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद

पुलिस के मुताबिक, ओमप्रकाश और संजय एक ही मकान में रहते थे। दोनों के परिवार घर की अलग-अलग मंजिलों पर रहते थे। परिवार के बीच उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित पांच बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मुद्दे पर दोनों भाइयों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। पुलिस को सुबह करीब सात बजे दोनों भाइयों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने के बाद शुरुआती जांच में पता चला कि विवाद के पीछे संपत्ति का मामला था। हालांकि, घटना वाले दिन झगड़ा पानी की मोटर बंद करने को लेकर शुरू हुआ।

पानी की मोटर बंद करने पर भिड़े दोनों परिवार

जानकारी के अनुसार, सुबह ओमप्रकाश की पत्नी चंदा घर में पानी भरने के लिए मोटर चला रही थी। इसी दौरान नीचे की मंजिल पर रहने वाले संजय ने मोटर बंद कर दी। इस बात को लेकर चंदा और संजय के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान संजय ने चंदा के बाल खींचे और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद गुस्से में चंदा ऊपर गई और लाठी लेकर वापस आई। उसने अपने पति ओमप्रकाश को भी मौके पर बुला लिया, जो पास में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों भाइयों के बीच मारपीट शुरू हो गई।

सिर पर लाठी लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ संजय

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, झगड़े के दौरान दोनों भाइयों ने एक-दूसरे पर हमला किया। इसी बीच उनकी मां यमुना भी इस हिंसा की चपेट में आ गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं। इसी दौरान संजय के सिर पर लाठी लग गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। परिजन और आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की।

आरोपी ओमप्रकाश पर पहले भी दर्ज था मामला

पुलिस के अनुसार, ओमप्रकाश के खिलाफ इससे पहले सरिता विहार थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब संजय की मौत के मामले में पुलिस ने ओमप्रकाश और उसकी पत्नी चंदा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का केस दर्ज किया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि झगड़े के दौरान किसकी क्या भूमिका रही।

Ahilyanagar Crime: शादी के बाद भी प्रेमी से मिलने पहुंची पत्नी, पति ने रंगेहाथ पकड़ा; गुस्से में युवक की हत्या

ये भी पढ़ें
Ahilyanagar Crime

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Oct 2026, 1:33 PM IST

Published on:

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Crime: पानी की मोटर बंद करने पर शुरू हुआ विवाद, भाई ने लाठी से हमला कर छोटे भाई की ली जान; पत्नी समेत गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल: 25 IPS-DANIPS अधिकारियों के तबादले, गौरव शर्मा और प्रवीण त्रिपाठी को मिली नई कमान, देखें सूची

Delhi Police Transfers
राष्ट्रीय

‘देश तोड़कर सत्ता में आई थी कांग्रेस’, सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी पर तंज, कॅरियर से लेकर पार्टी की हार तक पर उठाए सवाल

BJP vs Congress
नई दिल्ली

India- US ट्रेड डील पर जयशंकर की दो टूक: मंजिल करीब, लेकिन आखिरी मोड़ पर सावधानी जरूरी

India US trade agreement
राष्ट्रीय

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: दिल्ली से पकड़े गए चारों आरोपियों की पुलिस कस्टडी 26 अक्टूबर तक बढ़ी

Tiger Shroff Car Firing
नई दिल्ली

बीच मझधार में छोड़े गए 4000 भारतीय! सऊदी में फंसे यात्रियों का दर्द देख दहल जाएगा दिल, ओवैसी ने किया बड़ा खुलासा

Umrah news
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.