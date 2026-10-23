Delhi Crime: पानी की मोटर बंद करने पर शुरू हुआ विवाद, भाई ने लाठी से हमला कर छोटे भाई की ली जान; पत्नी समेत गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, सुबह ओमप्रकाश की पत्नी चंदा घर में पानी भरने के लिए मोटर चला रही थी। इसी दौरान नीचे की मंजिल पर रहने वाले संजय ने मोटर बंद कर दी। इस बात को लेकर चंदा और संजय के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान संजय ने चंदा के बाल खींचे और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद गुस्से में चंदा ऊपर गई और लाठी लेकर वापस आई। उसने अपने पति ओमप्रकाश को भी मौके पर बुला लिया, जो पास में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों भाइयों के बीच मारपीट शुरू हो गई।