Ahilyanagar Crime: शादी के बाद भी प्रेमी से मिलने पहुंची पत्नी, पति ने रंगेहाथ पकड़ा; गुस्से में युवक की हत्या

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में पत्नी के शादी से पहले के प्रेम संबंधों को लेकर हुए विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी से मिलने पहुंचे युवक को पति और उसके एक साथी ने पकड़ लिया और मारपीट कर उसकी जान ले ली। इसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से शव को मुला बांध के बैकवॉटर नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान गणेश मच्छिंद्र गायकवाड़ (32), निवासी कमलपुर, श्रीरामपुर तालुका के रूप में हुई है। पुलिस ने राहुरी तालुका के कुक्कडवेढा इलाके से उसका शव बरामद किया है।