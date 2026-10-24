“बच्चों के पार्क में ड्रग्स बेचने वालों का कब्जा”, फिल्ममेकर कुणाल कोहली का फूटा गुस्सा, पुलिस ने भी दिया रिएक्शन

कुणाल कोहली ने ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर खान स्टारर 'मुझसे दोस्ती करोगे' से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। लेकिन यह बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक है, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। बाद में, कुणाल ने हम तुम, फना, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, तेरी मेरी कहानी, फिर से और दूसरी फिल्में डायरेक्ट कीं। उनकी आखिरी डायरेक्ट की हुई फिल्म बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी थी, जिसमें वर्धन पुरी और कावेरी कपूर लीड रोल में थे। फिल्म का प्रीमियर पिछले साल डिज़्नी+ हॉटस्टार पर हुआ था। फिलहाल, कुणाल की कोई फिल्म ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि फिल्ममेकर जल्द अपने फैंस के लिए कुछ शानदार लेकर आएंगे।