‘मैं लोगों से तेज आवाज में बात नहीं कर सकता’, दलेर मेहंदी ने मीका सिंह को दिया था विवाद के बाद जवाब

Mika Singh Recall Daler Mehndi Alcohol Controversy: उत्तराखंड में मां कुंजापुरी टूरिज्म एंड डेवलपमेंट फेयर के दौरान मशहूर पॉप गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुए मंच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना के बाद से म्यूजिक इंडस्ट्री में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़े-बड़े अभिनेता दलेर मेहंदी के सपोर्ट में आ गए हैं। इस बीच, दलेर मेहंदी के छोटे भाई और फेमस सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की सच्चाई लोगों के सामने लेकर आए हैं। मीका ने खुलासा किया कि विवाद के अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े भाई को फोन किया, तो मीका की उनसे क्या बातचीत हुई।