अमित शाह को शाहरुख खान की बर्थडे विश पर भड़की फैन, बोली- ‘मैंने आपको अपना दूसरा पिता माना था, शर्म आनी चाहिए’

Shahrukh Khan Wishing Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 62वें जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड के कई सितारों ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दीं। इनमें सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम भी शामिल रहा। हालांकि, शाहरुख खान की यह बधाई उनके एक फैन को पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर एक महिला फैन ने अभिनेता की पोस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उसने शाहरुख को अपना ‘दूसरा पिता’ माना था, लेकिन अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामना देने से वह निराश हो गई है।