अमित शाह को शाहरुख खान की बर्थडे विश पर भड़की फैन, बोली- ‘मैंने आपको अपना दूसरा पिता माना था, शर्म आनी चाहिए’

शाहरुख-अमित शाह (फोटो सोर्स- IMDb & ANI)
Shahrukh Khan Wishing Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 62वें जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड के कई सितारों ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दीं। इनमें सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम भी शामिल रहा। हालांकि, शाहरुख खान की यह बधाई उनके एक फैन को पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर एक महिला फैन ने अभिनेता की पोस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उसने शाहरुख को अपना ‘दूसरा पिता’ माना था, लेकिन अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामना देने से वह निराश हो गई है।
दरअसल, अमित शाह ने 22 अक्टूबर 2026 को अपना 62वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और जानी-मानी हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। फिल्म इंडस्ट्री से भी कई कलाकारों ने गृह मंत्री को बधाई दी। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह के लिए एक संदेश साझा करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और देश के लिए काम जारी रखने की शक्ति की कामना की।
शाहरुख खान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने आने वाले साल में अमित शाह के लिए बेहतर स्वास्थ्य, खुशियां और देश के लिए उनके कार्यों को जारी रखने की शक्ति की कामना की। शाहरुख ने उनके लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं भी व्यक्त कीं।
शाहरुख की इसी पोस्ट पर एक फैन ने अपनी नाराजगी जाहिर की। महिला ने अभिनेता को संबोधित करते हुए कहा कि उसे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने दावा किया कि वह शाहरुख खान की बहुत बड़ी प्रशंसक है और हमेशा उन्हें अपने ‘दूसरे पिता’ की तरह मानती रही है। फैन ने आगे कहा कि उसे उम्मीद थी कि शाहरुख खान राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे और उनके प्रधानमंत्री बनने में मदद करेंगे।
हालांकि, यह टिप्पणी पूरी तरह उस फैन की व्यक्तिगत राजनीतिक राय और अपेक्षा थी। उसने अपनी प्रतिक्रिया में मौजूदा सरकार के प्रति भी नाराजगी जताई और शाहरुख खान पर सरकार के सामने झुकने का आरोप लगाया। इसी के साथ उसने लिखा कि उसे अभिनेता से निराशा हुई है।
फैन ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि वह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ‘किंग’ देखने की योजना बना रही थी, लेकिन अब वह फिल्म नहीं देखेगी। उसने यहां तक कहा कि वह शाहरुख की भविष्य में आने वाली फिल्मों को भी देखने से परहेज करेगी। हालांकि, सोशल मीडिया पर एक फैन की इस प्रतिक्रिया से यह जरूरी नहीं है कि सभी दर्शकों की राय भी ऐसी ही हो।
गौरतलब है कि शाहरुख खान के अलावा अक्षय कुमार, कंगना रनौत, राम चरण और महेश बाबू सहित कई फिल्मी सितारों ने भी अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। अक्षय कुमार ने अपनी पोस्ट में अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और देश को सबसे आगे रखने की बात कही।
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