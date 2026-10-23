टाइगर श्रॉफ पर हमले के अगले दिन अशोक पंडित से क्या बोले पिता जैकी श्रॉफ? फिल्ममेकर ने अब किया खुलासा

टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- IMDb)
Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए कथित जानलेवा हमले के बाद बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस घटना के बाद बड़े सितारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने कहा है कि सुरक्षा सिर्फ फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।
अशोक पंडित के मुताबिक, हमले के बाद शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच डर का माहौल था। हालांकि, पुलिस और सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ तेजी से की गई कार्रवाई ने लोगों का भरोसा बढ़ाया। उन्होंने बताया कि घटना के दो दिन के भीतर संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह संदेश गया कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है।
अशोक पंडित ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कलाकार और परफॉर्मर हैं और उनका काम हिंसा से जुड़ा नहीं है। उनके मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी से हमलावरों के हौसले पर असर पड़ेगा और कानून का डर लोगों में भरोसा पैदा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती डर के बावजूद अब स्थिति को लेकर विश्वास बढ़ा है।
अशोक पंडित ने यह भी बताया कि उन्होंने हमले के अगले दिन मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान टाइगर के पिता और अभिनेता जैकी श्रॉफ से मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान जैकी श्रॉफ ने कथित तौर पर कहा कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा और सरकार ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। अशोक पंडित के अनुसार, अधिकारियों ने परिवार से तुरंत संपर्क किया था, जिससे उन्हें काफी भरोसा मिला।
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद कुछ रिपोर्ट्स में फिल्मी सितारों के लिए सुरक्षा बढ़ाए जाने की चर्चा भी सामने आई। हालांकि, अशोक पंडित का मानना है कि हर स्टार को अलग से सुरक्षा मुहैया कराना व्यावहारिक समाधान नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कितने लोगों को सुरक्षा दी जा सकती है। उनके मुताबिक, जरूरत इस बात की है कि पूरे समाज की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
अशोक पंडित ने कहा कि सुरक्षा का मकसद सिर्फ किसी एक व्यक्ति या सेलिब्रिटी की रक्षा करना नहीं होना चाहिए। प्रभावी कदम उठाकर आम लोगों के बीच से भी डर को खत्म करना जरूरी है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और कानून-व्यवस्था पर उसका भरोसा मजबूत होना चाहिए।
वहीं, इस घटना का फिल्म इंडस्ट्री के कामकाज पर फिलहाल कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा है। अशोक पंडित ने बताया कि इंडस्ट्री में काम पहले की तरह जारी है और शूटिंग समेत दूसरे प्रोजेक्ट्स पूरे जोरों पर चल रहे हैं। उनके मुताबिक, काम पर इस घटना का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया है।
टाइगर श्रॉफ से जुड़ी इस घटना के बाद अब सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर बहस जरूर तेज हुई है। अशोक पंडित की बात का फोकस भी इसी पर है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी हो, जिससे सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं बल्कि आम लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस करें।
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