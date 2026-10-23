टाइगर श्रॉफ पर हमले के अगले दिन अशोक पंडित से क्या बोले पिता जैकी श्रॉफ? फिल्ममेकर ने अब किया खुलासा

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए कथित जानलेवा हमले के बाद बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस घटना के बाद बड़े सितारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने कहा है कि सुरक्षा सिर्फ फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।