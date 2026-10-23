दूसरी बार मां बनने के 36 दिन बाद ही सेट पर लौटने की तैयारी में दीपिका पादुकोण! शाहरुख खान की ‘किंग’ के लिए करेंगी शूटिंग

शाहरुख और दीपिका के अलावा, इस फिल्म में सुहाना खान, रानी मुखर्जी, अभय वर्मा, अभिषेक बच्चन और अरशद वारसी के भी नजर आने की उम्मीद है। ऐसी भी खबरें हैं कि करीना कपूर खान इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ सकती हैं। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि फिल्म में करीना 'डैडी कूल' गाने पर शाहरुख के साथ डांस करती नजर आ सकती हैं। बताया जा रहा है कि इस गाने की शूटिंग इसी महीने दक्षिण अफ्रीका में होगी। हालांकि, करीना के इस फिल्म में होने या इस गाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।