“संस्कृति की बात करने वाले परिवार के लोगों को देते हैं भद्दी गालियां”, कृति सेनन ने रक्षाबंधन विवाद पर दिया बड़ा बयान

Kriti Sanon React On Raksha Bandhan Controversy: बॉलीवुड की जानी-माने अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) एक बार फिर अपने पुराने विवाद के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने उन ट्रोलर्स को जवाब दिया है। कृति सेनन ने रक्षाबंधन के बैकग्राउंड पर फिल्माया गया एक ज्वेलरी ब्रांड का विज्ञापन किया था। जिसमें उनके कपड़ो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। जिसे लेकर ब्रांड ने बाद में माफी मांगी थी और उस विज्ञापन को डिलीट कर दिया था। अब अभिनेत्री ने खुलकर उस मुद्दे पर बात की है और करारा जवाब दिया है।