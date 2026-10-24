‘जग्गू दा मेरे पिता जैसे हैं’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नील नीतिन मुकेश ने दिया बयान, पुलिस को सूरत से मिले हथियार

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर अभिनेता नील नितिन मुकेश ने चिंता जताई है। उन्होंने इस घटना को डरावना बताते हुए कहा कि यह लोगों को विनम्र और जमीन से जुड़ा रहने की सीख देती है। वहीं, मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से कथित तौर पर हमले में इस्तेमाल किए गए दो हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।