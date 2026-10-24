‘जग्गू दा मेरे पिता जैसे हैं’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नील नीतिन मुकेश ने दिया बयान, पुलिस को सूरत से मिले हथियार

टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- IMDb)
Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर अभिनेता नील नितिन मुकेश ने चिंता जताई है। उन्होंने इस घटना को डरावना बताते हुए कहा कि यह लोगों को विनम्र और जमीन से जुड़ा रहने की सीख देती है। वहीं, मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के सूरत से कथित तौर पर हमले में इस्तेमाल किए गए दो हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में कथित तौर पर दो लोगों ने गोलियां चलाई थीं। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और घटना के बाद फरार हो गए। टाइगर इस घटना में बाल-बाल बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई थी।
मिड-डे से बातचीत में नील नितिन मुकेश ने इस घटना पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं डर पैदा करती हैं और लोगों को अपने व्यवहार पर विचार करने का मौका भी देती हैं। उनके मुताबिक, लोगों को विनम्र रहना चाहिए, जमीन से जुड़े रहना चाहिए और कई बार अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से भी बचना चाहिए।
नील ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद कलाकारों के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। अगर कोई अभिनेता सुरक्षा कारणों से लोगों से मिलने या बातचीत करने से बचता है, तो उसे आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने इसे दोतरफा स्थिति बताया।
नील नितिन मुकेश ने टाइगर श्रॉफ को अच्छा और संस्कारी इंसान बताते हुए सवाल किया कि उन्हें निशाना क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा कि उनका जैकी श्रॉफ के परिवार से कई पीढ़ियों पुराना रिश्ता है। नील जैकी श्रॉफ को प्यार से ‘जग्गू दा’ कहते हैं और उनके साथ दो फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। उन्होंने जैकी को अपने परिवार के लिए पिता जैसी शख्सियत बताया।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को सूरत में छापेमारी के दौरान दो कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस अब हथियारों की फॉरेंसिक जांच और बैलिस्टिक परीक्षण करा रही है। इनकी तुलना घटनास्थल से मिले खाली कारतूसों से की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, फायरिंग के दौरान पांच से छह राउंड गोलियां चलाई गई थीं। मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी गई है। अलग-अलग राज्यों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। रिपोर्टों में गैंगस्टर अनिल पंडित का नाम वांछित आरोपी के तौर पर सामने आया है। हालांकि, मामले में उसकी कथित भूमिका और हमले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है।
पुलिस भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपियों, हथियारों की आपूर्ति और हमले के पीछे की वजहों की पड़ताल कर रही है।
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