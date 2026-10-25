‘चेहरे पर लिखा नहीं होता कि तबीयत खराब है’, दिलेर मेहंदी विवाद पर मंत्री सुबोध उनियाल ने दी सफाई, क्या मांगेंगे माफी?

Subodh Uniyal On Daler Mehndi Controversy: उत्तराखंड में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मशहूर गायक दिलेर मेहंदी (Daler Mehndi) की परफॉर्मेंस को बीच में रोकने और उन पर नशे में होने का मंत्री सुबोध ने आरोप लगाया था। उन्होंने एक बार फिर मीका सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नया बयान दिया है। इस विवाद के शांत होने की उम्मीद के बीच उन्होंने अपने रुख का बचाव किया है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पहले से सिंगर की खराब सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, और अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए था या जनता को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी।