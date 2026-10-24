वो फिल्म जिसने तोड़ दिया था किशोर कुमार का दिल, सबकुछ छोड़ने का बना लिया था मन

किशोर कुमार के लिए इस फिल्म न चलना एक बड़ा झटका था। साल 1985 में उन्होंने अपनी बेचैनी जाहिर की और भीड़-भाड़ से दूर जाने की इच्छा जताई। उन्होंने घोषणा की कि वे अपने गृहनगर खंडवा की शांति में जाकर बसना चाहते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। आपातकाल वाली घटना से ज्यादा दुख किशोर को अपनी फिल्म 'दूर वादियों में कहीं' के नहीं चलने का था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी चाहते थे कि किशोर कुमार कांग्रेस सरकार की योजनाओं को अपनी आवाज दें। पूरा देश किशोर को सुनना चाहता था और अगर उनकी आवाज में कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार होता, तो निसंदेह उस प्रचार की धार तेज हो जाती। सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला ने किशोर कुमार को सन्देशा भिजवाया। मंत्रालय के सचिव ने किशोर को खुद फोन करके सरकार की इच्छा की जानकारी दी, लेकिन किशोर कुमार ने साफ इनकार कर दिया। सचिव ने वीसी शुक्ला को बताया और शुक्ला ने संजय गांधी को, जिसके चलते किशोर कुमार से तत्कालीन सरकार नाराज हो गई। तमाम दोस्तों ने किशोर कुमार को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका दबंग अंदाज कहां जाने वाला था। वह अपनी बात पर अडिग रहे, नतीजतन रेडियो और टीवी पर उन्हें बैन कर दिया था। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन जब हालात सामान्य हुए तो वीसी शुक्ला को इसके लिए सबके सामने माफी मांगनी पड़ी।