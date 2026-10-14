कपूर खानदान के वो चिराग जिन्होंने प्रेमिका से मिलने के लिए खोदी सुरंग, ऋषि कपूर ने सुनाया था किस्सा

किताब में उन्होंने लिखा है- एक्टिंग मेरे खून में थी और इससे बच पाना नामुमकिन था। जब मैं यह कहता हूं, तो मैं केवल कपूर परिवार के बारे में नहीं, बल्कि मल्होत्रा परिवार यानी अपनी मां के परिवार के बारे में भी सोच रहा होता हूं, जो मेरे पिता और उनके रिश्तेदारों की तरह ही जोशीले और बेबाक स्वभाव के थे। कपूर परिवार के पुरुषों के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, और मेरी पसंदीदा कहानी मेरे पिता (राज कपूर) के दादा बशेश्वर नाथ के बारे में है। उन्हें केवल 36 साल की उम्र में नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। वे अपनी प्रेमिका के घर तक सुरंग खोदते हुए पकड़े गए थे। किताब में बशेश्वर नाथ के एक और किस्से का भी जिक्र है। बशेश्वर नाथ के पास एक घोड़ी हुआ करती थी, जो एक ब्रिटिश अफसर को काफी पसंद थी। एक दिन उस अफसर ने बशेश्वर नाथ से कहा– आपकी घोड़ी अच्छी है। इस पर उनका जवाब था- 'तेरी गोरी अच्छी है'। यह बात उन्होंने अफसर के साथ आई गोरी महिला के लिए कही थी। राज कपूर की अपने दादा यानी बशेश्वर नाथ के साथ बहुत जमती थी। क्योंकी दोनों के समाज के स्थापित बंधनों को तोड़ने में मजा आता था।