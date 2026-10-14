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माधुरी दीक्षित थीं शिफॉन साड़ी में और अनिल कपूर पहने थे 40 जैकेट्स, फराह खान ने शेयर किया ‘पुकार’ के गाने का किस्सा

Madhuri Dixit Pukar Song Shooting: फराह खान ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने के घर जाकर माधुरी की 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत की फिल्मों से जुड़ी मजेदार बातें शेयर कीं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Oct 14, 2026

Madhuri Dixit Pukar Song Shooting

फराह खान ने शेयर किया अलास्का में शूट हुए 'पुकार' के गाने का मजेदा किस्सा। (फोटो सोर्स: instagram/ @farahkhankunder and IMDb

Madhuri Dixit Pukar Song Shooting: जब हिंदी फिल्मों के रोमांटिक गानों की बात आती है, तो अक्सर अभिनेत्रियों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर बर्फीली जगहों पर शूट होने वाले इन गानों में अभिनेत्रियां हल्के शिफॉन के कपड़े पहने होती हैं, जबकि हीरो जीरो से भी कम तापमान में टर्टलनेक और जैकेट पहने होते हैं। डायरेक्टर-कोरियोग्राफर फराह खान ने 'पुकार' (2010) फिल्म के दौरान माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा याद किया, जब इतनी ठंड थी कि माधुरी का शरीर नीला पड़ गया था।

माधुरी दीक्षित थीं शिफॉन साड़ी में और अनिल कपूर पहने थे 40 जैकेट्स

फराह और माधुरी के बीच बहुत गहरा रिश्ता है, और अपने व्लॉग के लिए कोरियोग्राफर-कम-यूट्यूबर फराह 'धक-धक' गर्ल के घर शूटिंग के लिए गईं। वह अपने घर के कुक दिलीप के साथ वहां गई थीं। फराह खान ने माधुरी दीक्षित के पति डॉ. श्रीराम नेने को बताया कि वे 'पुकार' की शूटिंग के लिए अलास्का गए थे। उन्होंने बताया, "माधुरी और मैं 'पुकार' फिल्म की शूटिंग के लिए अलास्का गए थे, और इस बेचारी लड़की को शिफॉन की साड़ी पहनाई गई थी, जबकि अनिल कपूर ने खुद को गर्म रखने के लिए 40 जैकेट और बूट पहने थे; एक्ट्रेस साड़ी में थी और उसका शरीर नीला पड़ गया था।"

फराह खान ने फिल्म के सेट का एक दिलचस्प राज भी बताया, जहां वे दोनों अपने हेलीकॉप्टर पायलट के बगल में बैठने के लिए होड़ करती थीं क्योंकि वह हॉलीवुड एक्टर-डायरेक्टर मेल गिब्सन जैसा दिखता था। फराह ने कहा, "माधुरी और मैं इस बात पर लड़ती थीं कि हमारा हेलीकॉप्टर पायलट मेल गिब्सन जैसा दिखता है। हम दोनों के बीच इस बात को लेकर होड़ रहती थी कि जब वह हमें ले जाएगा तो उसके बगल में कौन बैठेगा।"

फराह ने माधुरी से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने 'हम तुम्हारे हैं सनम' फिल्म में साथ काम किया था। माधुरी ने कहा, "हां, हमने उस फिल्म पर 7 साल तक काम किया।"

मेकर्स ने शाहरुख खान, सलमान खान और मेरी सारी डेट्स इस्तेमाल कर ली थीं

इसके बाद माधुरी ने फिल्म की शूटिंग में इतना लंबा समय लगने की वजह बताई। उन्होंने कहा, "फिल्म का तीन-चौथाई हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने शाहरुख खान, सलमान खान और मेरी सारी डेट्स इस्तेमाल कर ली थीं।" फिर फराह ने बताया कि मेकर्स फिल्म में कुछ नया चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ जोरदार एनर्जी लाने के लिए 'गले में लाल टाई' गाने के लिए माधुरी की कोरियोग्राफी की।

माधुरी दीक्षित को 1992 में आई फिल्म 'बेटा' के गाने की वजह से 'धक-धक' गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने इस गाने की शूटिंग बहुत मुश्किल हालात में की थी। माधुरी ने कहा, "हर कोई मुझसे पूछता है कि आपने 'धक-धक' गाना कैसे शूट किया, यह कितना खूबसूरत गाना है? मैंने कहा, 'तीन दिनों में, क्योंकि हमें इसे तीन रातों में खत्म करना था।'" फराह ने कहा, "क्योंकि दिन में आपको कहीं और शूटिंग करनी होती थी।" माधुरी ने आगे कहा, "फिर मुझे ऊटी जाना था। मैं वहां पहुंची और सरोज खान ने कहा, 'अगर मैं 'ओके' कहूं, तो शॉट 'ओके' ही माना जाएगा। कोई और कुछ नहीं कहेगा। साउंड शुरू, 'ओके, नेक्स्ट' - इसी तरह 'धक-धक' गाना शूट हुआ था।"

प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो, माधुरी दीक्षित का लेटेस्ट प्रोजेक्ट था जून में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ 'मां बहन' था। इसमें तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा भी नजर आईं थीं।

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Updated on:

14 Oct 2026 05:47 pm

Published on:

14 Oct 2026 05:47 pm

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