माधुरी दीक्षित थीं शिफॉन साड़ी में और अनिल कपूर पहने थे 40 जैकेट्स, फराह खान ने शेयर किया ‘पुकार’ के गाने का किस्सा

माधुरी दीक्षित को 1992 में आई फिल्म 'बेटा' के गाने की वजह से 'धक-धक' गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने इस गाने की शूटिंग बहुत मुश्किल हालात में की थी। माधुरी ने कहा, "हर कोई मुझसे पूछता है कि आपने 'धक-धक' गाना कैसे शूट किया, यह कितना खूबसूरत गाना है? मैंने कहा, 'तीन दिनों में, क्योंकि हमें इसे तीन रातों में खत्म करना था।'" फराह ने कहा, "क्योंकि दिन में आपको कहीं और शूटिंग करनी होती थी।" माधुरी ने आगे कहा, "फिर मुझे ऊटी जाना था। मैं वहां पहुंची और सरोज खान ने कहा, 'अगर मैं 'ओके' कहूं, तो शॉट 'ओके' ही माना जाएगा। कोई और कुछ नहीं कहेगा। साउंड शुरू, 'ओके, नेक्स्ट' - इसी तरह 'धक-धक' गाना शूट हुआ था।"