शाहरुख-सलमान से अनजान थे माधुरी दीक्षित के पति, फराह खान के व्लॉग में बताया शादी के रिसेप्शन का मजेदार किस्सा

फराह खान ने सुनाया किस्सा (सोर्स: instagram-madhuridixitnene/IMDb)
Farah Khan Latest Vlog: बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित का स्टारडम किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने डॉ. श्रीराम माधव नेने से शादी की थी, तब उनके पति हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को पहचानते तक नहीं थे। यहां तक कि उन्हें शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में भी जानकारी नहीं थी। फराह खान के हालिया फूड व्लॉग में डॉ. नेने ने अपनी शादी के रिसेप्शन से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा साझा किया।
फराह खान ने अपने व्लॉग में डॉ. श्रीराम नेने से पूछा कि क्या उन्होंने लॉस एंजिल्स में रहते हुए माधुरी दीक्षित के बारे में नहीं सुना था। इस पर नेने ने बताया कि वह अमेरिका में पले-बढ़े हैं और उनकी दिलचस्पी हॉलीवुड की फिल्मों में थी। वह जॉर्ज लुकास, स्टीवन स्पीलबर्ग और 'स्टार वॉर्स' देखते हुए बड़े हुए, इसलिए उन्होंने हिंदी फिल्में बहुत कम देखी थीं।
फराह ने जब हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या वह शाहरुख खान और सलमान खान को भी नहीं जानते थे, तो नेने ने साफ कहा कि वह इन सितारों से परिचित नहीं थे।
माधुरी दीक्षित और डॉ. नेने की शादी के रिसेप्शन में फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। हालांकि, नेने के लिए यह अनुभव काफी अलग था, क्योंकि वह ज्यादातर सेलेब्स को पहचान नहीं पा रहे थे।
इस अनुभव को याद करते हुए उन्होंने बताया कि रिसेप्शन में वह लोगों को देखकर हाथ हिला रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे कौन हैं। बाद में शादी का एल्बम देखने पर भी उन्हें कई लोगों को पहचानने में मुश्किल हुई। उन्होंने इस अनुभव की तुलना स्कूल के प्रॉम किंग जैसे माहौल से की।
डॉ. नेने ने बताया कि अमिताभ बच्चन उन गिने-चुने बॉलीवुड सितारों में शामिल थे, जिन्हें वह पहचानते थे। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने अमिताभ की फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' देखी थी।
फराह खान ने इस पर हैरानी जताई, लेकिन नेने ने बताया कि रिसेप्शन में मौजूद लोगों ने उनके साथ काफी गर्मजोशी से व्यवहार किया। फराह ने भी कहा कि माधुरी दीक्षित को हर कोई पसंद करता है।
माधुरी दीक्षित ने 17 अक्टूबर, 1999 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. श्रीराम माधव नेने से निजी समारोह में शादी की थी। उस समय माधुरी अपने बॉलीवुड करियर के शिखर पर थीं। माधुरी के भाई ने दोनों की मुलाकात कराई थी। अभिनेत्री ने बाद में बताया था कि उनकी शादी अरेंज मैरिज नहीं थी। शादी का फैसला लेने से पहले दोनों ने करीब छह महीने तक एक-दूसरे को डेट किया था। अमेरिका में पले-बढ़े होने और हिंदी फिल्में कम देखने के कारण नेने को शुरुआत में माधुरी की लोकप्रियता का अंदाजा नहीं था।
शादी के बाद माधुरी पति के साथ अमेरिका चली गई थीं और परिवार पर ध्यान देने के लिए अभिनय से ब्रेक लिया था। उनके बड़े बेटे एरिन का जन्म 2003 में और छोटे बेटे रायन का जन्म 2005 में हुआ। साल 2011 में परिवार मुंबई लौट आया, जिसके बाद माधुरी ने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में फिर से काम करना शुरू किया।
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