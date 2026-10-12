शाहरुख-सलमान से अनजान थे माधुरी दीक्षित के पति, फराह खान के व्लॉग में बताया शादी के रिसेप्शन का मजेदार किस्सा

माधुरी दीक्षित ने 17 अक्टूबर, 1999 को कैलिफोर्निया, अमेरिका में कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. श्रीराम माधव नेने से निजी समारोह में शादी की थी। उस समय माधुरी अपने बॉलीवुड करियर के शिखर पर थीं। माधुरी के भाई ने दोनों की मुलाकात कराई थी। अभिनेत्री ने बाद में बताया था कि उनकी शादी अरेंज मैरिज नहीं थी। शादी का फैसला लेने से पहले दोनों ने करीब छह महीने तक एक-दूसरे को डेट किया था। अमेरिका में पले-बढ़े होने और हिंदी फिल्में कम देखने के कारण नेने को शुरुआत में माधुरी की लोकप्रियता का अंदाजा नहीं था।