Drishyam 3 Box Office Collection Day 12: ‘दृश्यम 3’ का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 500 करोड़ के पार, रिलीज के दूसरे मंगलवार को कमाई में आया 41.7% का उछाल

अजय देवगन क्राइम थ्रिलर फिल्म सिनेमाघरों में अपने दूसरे हफ्ते में है और अब इसमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं। ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने 12वें दिन 14,832 शो में 8.50 करोड़ रुपये की कमाई की, जो सोमवार की 6.25 करोड़ रुपये की कमाई की तुलना में 41% ज्यादा है। दूसरे मंगलवार को हुई यह बढ़ोतरी फिल्म के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। वहीं, दूसरे रविवार को 22.50 करोड़ रुपये कमाने के बाद, 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' की कमाई में सोमवार को 72.22% की गिरावट आई और इसने 6.25 करोड़ रुपये कमाए। जबकि, मंगलवार को इस ट्रेंड में बदलाव नजर आया और मंगलवार यानी 13 अक्टूबर को इसकी कमाई में 41% का उछाल आया है।