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Drishyam 3 Box Office Collection Day 12: ‘दृश्यम 3’ का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 500 करोड़ के पार, रिलीज के दूसरे मंगलवार को कमाई में आया 41.7% का उछाल

Drishyam 3 Box Office Collection Day 12: 2 अक्टूबर को रिलीज हुई क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड 501 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कमाई में दूसरे मंगलवार को 41.7% का उछाल आया है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Oct 14, 2026

Drishyam 3 Collection Day 12

दृश्यम 3 का पोस्टर। (फोटो सोर्स: IMDb)

Drishyam 3 Day 12 Collection: 2 अक्टूबर को रिलीज हुई क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' ने वर्ल्डवाइड 501 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कमाई में दूसरे मंगलवार को 41.7% का उछाल आया है।

अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 ने 12 दिनों में कमाई के मामले में कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। फिल्म ने अब तक वर्ल्डवाइड 501 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से ये अजय देवगन के तीन दशकों से ज्यादा सालों के करियर की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है। 'दृश्यम 3' से पहले ये रिकॉर्ड 2024 में आई फिल्म 'सिंघम अगेन' के नाम था, जिसकी लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कमाई 389 करोड़ रुपये थी।

रिलीज के दूसरे हफ्ते दृश्यम 3 की कमाई में आया कितना उछाल?

अजय देवगन क्राइम थ्रिलर फिल्म सिनेमाघरों में अपने दूसरे हफ्ते में है और अब इसमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं। ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने 12वें दिन 14,832 शो में 8.50 करोड़ रुपये की कमाई की, जो सोमवार की 6.25 करोड़ रुपये की कमाई की तुलना में 41% ज्यादा है। दूसरे मंगलवार को हुई यह बढ़ोतरी फिल्म के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। वहीं, दूसरे रविवार को 22.50 करोड़ रुपये कमाने के बाद, 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' की कमाई में सोमवार को 72.22% की गिरावट आई और इसने 6.25 करोड़ रुपये कमाए। जबकि, मंगलवार को इस ट्रेंड में बदलाव नजर आया और मंगलवार यानी 13 अक्टूबर को इसकी कमाई में 41% का उछाल आया है।

वहीं, अगर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के घरेलू बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करते हुए 245.50 रुपये करोड़ की कमाई की। दूसरे हफ्ते में इसकी नेट कमाई 323.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

Drishyam 3 Box Office Collection Day 1 से Day 12 तक

Sacnilk के अनुसार, Drishyam: The Conclusion ने 13 अक्टूबर 2026 यानी रिलीज के 12वें दिन तक भारत में करीब ₹323.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹501.80 करोड़ तक पहुंच गया। नीचे दी गई टेबल के हिसाब से फिल्म के डोमेस्टिक कलेक्शन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस प्रकार हैं।

दिनतारीखभारत में नेट कलेक्शनवर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन
Day 12 अक्टूबर₹62.00 करोड़₹92.90 करोड़
Day 23 अक्टूबर₹53.50 करोड़₹180.10 करोड़
Day 34 अक्टूबर₹61.00 करोड़₹274.30 करोड़
Day 45 अक्टूबर₹21.00 करोड़₹309.00 करोड़
Day 56 अक्टूबर₹19.50 करोड़उपलब्ध आंकड़ा नहीं
Day 67 अक्टूबर₹15.50 करोड़उपलब्ध आंकड़ा नहीं
Day 78 अक्टूबर₹13.00 करोड़उपलब्ध आंकड़ा नहीं
Day 89 अक्टूबर₹14.50 करोड़उपलब्ध आंकड़ा नहीं
Day 910 अक्टूबर₹26.50 करोड़लगभग ₹447.62 करोड़*
Day 1011 अक्टूबर₹22.50 करोड़उपलब्ध आंकड़ा नहीं
Day 1112 अक्टूबर₹6.00 करोड़₹489.74 करोड़
Day 1213 अक्टूबर₹8.50 करोड़₹501.80 करोड़
कुल12 दिन₹323.50 करोड़₹501.80 करोड़

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Updated on:

14 Oct 2026 10:47 am

Published on:

14 Oct 2026 10:47 am

Hindi News / Entertainment / Drishyam 3 Box Office Collection Day 12: ‘दृश्यम 3’ का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 500 करोड़ के पार, रिलीज के दूसरे मंगलवार को कमाई में आया 41.7% का उछाल

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