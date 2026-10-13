‘दृश्यम 3’ में विलेन के किरदार में नहीं थे जयदीप अहलावत, लेखक ने किया खुलासा, बताई वजह

Drishyam 3 The Conclusion: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में अभिनेता जयदीप अहलावत ने एसपी राजवीर सिंह तोमर का किरदार निभाया है, जो विजय सालगांवकर के उन राजों को सामने लाने की कोशिश करता है, जिन्हें परिवार ने लंबे समय से छिपाकर रखा है। जयदीप के अभिनय को दर्शकों की तरफ से खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि, फिल्म के लेखक आमिल कीन खान का मानना है कि जयदीप के किरदार को विलेन कहना सही नहीं होगा।