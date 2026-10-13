13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘दृश्यम 3’ में विलेन के किरदार में नहीं थे जयदीप अहलावत, लेखक ने किया खुलासा, बताई वजह

Drishyam 3 The Conclusion: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' के लेखक ने हाल ही में फिल्म की सफलता को लेकर बात की है। उन्होंने फिल्म में ऑफिसर के किरदार में नजर आ रहे जयदीप अहलावत को लेकर भी बात की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 13, 2026

Drishyam 3 The Conclusion

दृश्यम 3 (फोटो सोर्स- IMDb)

Drishyam 3 The Conclusion: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में अभिनेता जयदीप अहलावत ने एसपी राजवीर सिंह तोमर का किरदार निभाया है, जो विजय सालगांवकर के उन राजों को सामने लाने की कोशिश करता है, जिन्हें परिवार ने लंबे समय से छिपाकर रखा है। जयदीप के अभिनय को दर्शकों की तरफ से खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि, फिल्म के लेखक आमिल कीन खान का मानना है कि जयदीप के किरदार को विलेन कहना सही नहीं होगा।

'इंडिया टुडे' से बातचीत में आमिल कीन खान ने कहा कि राजवीर सिंह तोमर असल में एक पुलिस अधिकारी है, जो अपना काम कर रहा है। लेखक ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि दर्शक विजय सालगांवकर से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि विजय पूरी तरह सही है। उनके मुताबिक विजय ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं, जिन पर नैतिक सवाल उठते हैं।

‘दृश्यम’ में कोई पूरी तरह सही या गलत नहीं

आमिल ने कहा कि ‘दृश्यम’ की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कहानी में कोई भी किरदार पूरी तरह सही या गलत नहीं है। दर्शक कहानी को किस नजरिए से देखते हैं, उसी के आधार पर किसी किरदार को सही या गलत मान सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने जयदीप के किरदार को ‘एंटागोनिस्ट’ यानी कहानी में नायक के रास्ते में खड़े प्रमुख किरदार के रूप में देखा है, लेकिन उन्हें विलेन कहना उचित नहीं माना।

लेखक ने जयदीप अहलावत की तारीफ करते हुए कहा कि अभिनेता ने किरदार की हर बारीकी को बेहद शानदार तरीके से निभाया है और उन्हें मिल रही तारीफ पूरी तरह जायज है।

तीसरी फिल्म के बाद खत्म होगी विजय की कहानी

‘दृश्यम 3’ की सफलता के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफल हो रही है तो कहानी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। इस पर आमिल ने कहा कि उन्हें लगा कि विजय सालगांवकर की कहानी अपने स्वाभाविक अंत तक पहुंच चुकी है।

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि विजय पहले ही लगभग पूरे पुलिस विभाग को मात दे चुका है। अगर कहानी को आगे बढ़ाया जाता तो एक समय ऐसा आ सकता था जब उसे सीबीआई, एफबीआई और यहां तक कि इंटरपोल से भी मुकाबला करना पड़ता।

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन तक दुनिया भर में 489.74 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। भारत में इसकी कमाई 378.24 करोड़ रुपये और विदेशों में 111.50 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि भारत में नेट कलेक्शन 315.25 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिल्म ने ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ को पीछे छोड़कर अजय देवगन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 01:52 pm

Published on:

13 Oct 2026 01:52 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘दृश्यम 3’ में विलेन के किरदार में नहीं थे जयदीप अहलावत, लेखक ने किया खुलासा, बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Kishore Kumar Death Anniversary: मुकेश का ‘आ अब लौट चलें’ सुनकर रोने लगे थे किशोर दा, खंडवा लौटने की कही थी बात

kishore kumar death anniversary
मनोरंजन

ऋचा चड्ढा ने कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग करने वालों को लगाई फटकार, बोलीं- गंदी सोच वाले आदमियों ने ही कमेंट किए

Richa Chadha On Katrina Kaif Body Shaming
बॉलीवुड

AI-मॉर्फ्ड तस्वीरों का शिकार होने पर छलका श्रिया सरन का दर्द, ‘दृश्यम’ फेम अभिनेत्री बोलीं- यह खतरनाक हो सकता है

Shriya Saran react AI-Morphed Photos said their body parts becoming a talking point on internet
बॉलीवुड

गीतकार पुनीत शर्मा की भारत में ब्लॉक की गई कविता? सेक्शन 69A के तहत लिया फैसला, जानें पूरा मामला

Lyricist Puneet Sharma Allegation said his poem remove from instagram amid cec protest
बॉलीवुड

‘कुली’ की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे पर एक्शन डायरेक्टर ने दिया बयान, बोले- इतने बड़े सुपरस्टार को मार दिया

Amitabh Bachchan Coolie Accident
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.