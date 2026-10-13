‘दृश्यम 3’ में विलेन के किरदार में नहीं थे जयदीप अहलावत, लेखक ने किया खुलासा, बताई वजह

दृश्यम 3 (फोटो सोर्स- IMDb)
Drishyam 3 The Conclusion: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में अभिनेता जयदीप अहलावत ने एसपी राजवीर सिंह तोमर का किरदार निभाया है, जो विजय सालगांवकर के उन राजों को सामने लाने की कोशिश करता है, जिन्हें परिवार ने लंबे समय से छिपाकर रखा है। जयदीप के अभिनय को दर्शकों की तरफ से खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि, फिल्म के लेखक आमिल कीन खान का मानना है कि जयदीप के किरदार को विलेन कहना सही नहीं होगा।
'इंडिया टुडे' से बातचीत में आमिल कीन खान ने कहा कि राजवीर सिंह तोमर असल में एक पुलिस अधिकारी है, जो अपना काम कर रहा है। लेखक ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि दर्शक विजय सालगांवकर से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि विजय पूरी तरह सही है। उनके मुताबिक विजय ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं, जिन पर नैतिक सवाल उठते हैं।
आमिल ने कहा कि ‘दृश्यम’ की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कहानी में कोई भी किरदार पूरी तरह सही या गलत नहीं है। दर्शक कहानी को किस नजरिए से देखते हैं, उसी के आधार पर किसी किरदार को सही या गलत मान सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने जयदीप के किरदार को ‘एंटागोनिस्ट’ यानी कहानी में नायक के रास्ते में खड़े प्रमुख किरदार के रूप में देखा है, लेकिन उन्हें विलेन कहना उचित नहीं माना।
लेखक ने जयदीप अहलावत की तारीफ करते हुए कहा कि अभिनेता ने किरदार की हर बारीकी को बेहद शानदार तरीके से निभाया है और उन्हें मिल रही तारीफ पूरी तरह जायज है।
‘दृश्यम 3’ की सफलता के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी सफल हो रही है तो कहानी को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। इस पर आमिल ने कहा कि उन्हें लगा कि विजय सालगांवकर की कहानी अपने स्वाभाविक अंत तक पहुंच चुकी है।
उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि विजय पहले ही लगभग पूरे पुलिस विभाग को मात दे चुका है। अगर कहानी को आगे बढ़ाया जाता तो एक समय ऐसा आ सकता था जब उसे सीबीआई, एफबीआई और यहां तक कि इंटरपोल से भी मुकाबला करना पड़ता।
फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन तक दुनिया भर में 489.74 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। भारत में इसकी कमाई 378.24 करोड़ रुपये और विदेशों में 111.50 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि भारत में नेट कलेक्शन 315.25 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिल्म ने ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ को पीछे छोड़कर अजय देवगन के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।
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