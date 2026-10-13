कमर्शियल सिनेमा पर मनोज बाजपेयी का बयान बोले- सिर्फ मनोरंजन के नाम पर कुछ भी करना पसंद नहीं

इसके साथ ही, सीरीज से जुड़ी प्रमोशनल कंटेंट भी फिलहाल हटा दी गई है। दरअसल, हाल ही में मुंबई में आयोजित नेटफ्लिक्स के एक इवेंट में सीरीज का टीजर लॉन्च किया गया था। इसके सामने आते ही कुछ लोगों ने टाइटल पर आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि नाम में इस्तेमाल किए गए शब्द एक विशेष समुदाय की छवि को गलत तरीके से पेश करते हैं। विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स की ओर से अदालत को बताया गया कि सीरीज का नाम बदला जाएगा और तब तक इसका प्रमोशनल कंटेंट अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। हालांकि, सीरीज अभी रिलीज नहीं हुई है।