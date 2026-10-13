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‘पाकिस्तानी एजेंट को ब्लॉक करो’, ध्रुव राठी के पासपोर्ट दिखाने वाले वीडियो पर ओरी ने बोला हमला?

Orry Called Dhruv Rathee Pakistani Agent: यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हाल ही में अपनी नागरिकता पर उठे सवालों का जवाब देते हुए एक वीडियो में अपना पासपोर्ट दिखाया था। ध्रुव राठी के इस वीडियो पर ओरी के कमेंट करने का दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 13, 2026

Orry Called Dhruv Rathee Pakistani Agent

ध्रुव राठी-ओरी (फोटो सोर्स- IMDb)

Orry Called Dhruv Rathee Pakistani Agent: यूट्यूबर ध्रुव राठी इन दिनों अपनी नागरिकता को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं के बीच सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो में अपना भारतीय पासपोर्ट दिखाकर अपनी नागरिकता पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर एक और दावा वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया सेलिब्रिटी ओरी ने ध्रुव राठी के वीडियो पर विवादित टिप्पणी की है। हालांकि, वायरल पोस्ट में किए गए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

ध्रुव राठी के वीडियो पर ओरी के कमेंट का दावा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ध्रुव राठी के भारतीय पासपोर्ट दिखाने वाले वीडियो पर ओरी ने टिप्पणी की। पोस्ट में कथित कमेंट के तौर पर लिखा गया है कि लोगों को ध्रुव राठी को ब्लॉक कर अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। इसी टिप्पणी में उन्हें ‘पाकिस्तानी एजेंट’ और ‘जर्मन शेफर्ड’ जैसे शब्दों से भी संबोधित किए जाने का दावा किया गया है।

इस कथित टिप्पणी के स्क्रीनशॉट और उससे जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं। कुछ पोस्ट में मजाकिया अंदाज में यह भी कहा जा रहा है कि ओरी ने एक बार फिर ध्रुव राठी को निशाना बनाया है। हालांकि, केवल वायरल पोस्ट के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि टिप्पणी वास्तव में ओरी ने ही की है।

नागरिकता को लेकर क्यों चर्चा में आए ध्रुव राठी?

ध्रुव राठी यूट्यूब पर राजनीतिक, सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर वीडियो बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियो को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर बहस होती रहती है। हालिया मामले में उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद उन्होंने एक वीडियो में अपना भारतीय पासपोर्ट दिखाया।

इसके बाद उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच ऑनलाइन चर्चा तेज हो गई। इसी घटनाक्रम के बीच ओरी के नाम से कथित टिप्पणी वाली पोस्ट भी वायरल होने लगी।

क्या ओरी ने सच में किया ऐसा कमेंट?

फिलहाल, उपलब्ध कराई गई जानकारी में ओरी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस टिप्पणी का कोई सत्यापित लिंक या मूल स्क्रीनशॉट मौजूद नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने वास्तव में ऐसा कमेंट किया था या उनके नाम से वायरल पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर किसी चर्चित व्यक्ति के नाम से टिप्पणी वायरल होना और उस व्यक्ति द्वारा वास्तव में टिप्पणी किया जाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। ऐसे मामलों में मूल पोस्ट, आधिकारिक अकाउंट और टिप्पणी के वास्तविक संदर्भ की जांच जरूरी होती है।

फिलहाल, ध्रुव राठी के पासपोर्ट वाले वीडियो और ओरी के नाम से वायरल हो रहे कथित कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है। लेकिन जब तक इस टिप्पणी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इसे ओरी का वास्तविक बयान मानना उचित नहीं होगा।

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Updated on:

13 Oct 2026 06:15 pm

Published on:

13 Oct 2026 06:15 pm

Hindi News / Entertainment / ‘पाकिस्तानी एजेंट को ब्लॉक करो’, ध्रुव राठी के पासपोर्ट दिखाने वाले वीडियो पर ओरी ने बोला हमला?

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