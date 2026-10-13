‘पाकिस्तानी एजेंट को ब्लॉक करो’, ध्रुव राठी के पासपोर्ट दिखाने वाले वीडियो पर ओरी ने बोला हमला?

Orry Called Dhruv Rathee Pakistani Agent: यूट्यूबर ध्रुव राठी इन दिनों अपनी नागरिकता को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं के बीच सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो में अपना भारतीय पासपोर्ट दिखाकर अपनी नागरिकता पर उठ रहे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर एक और दावा वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया सेलिब्रिटी ओरी ने ध्रुव राठी के वीडियो पर विवादित टिप्पणी की है। हालांकि, वायरल पोस्ट में किए गए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।