हेली शाह ने 29-30 की उम्र में एग्स फ्रीजिंग पर दी सलाह, बोलीं- शादी की टाइमलाइन का पता नहीं होता

Helly Shah Interview: टीवी एक्ट्रेस हेली शाह इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'इश्का इश्का' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने एग्स फ्रीजिंग जैसे अहम मुद्दे पर अपनी राय रखी है। बॉलीवुड नाउ को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हेली ने कहा कि अगर कोई महिला 29, 30 या 31 साल की उम्र के आसपास है और उसे अपनी शादी की टाइमलाइन के बारे में पता नहीं है, तो उसे एग्स फ्रीजिंग के विकल्प पर विचार करना चाहिए। एक्ट्रेस का मानना है कि जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और महिलाओं के पास विकल्प मौजूद हैं, तो उनका फायदा उठाने में हर्ज नहीं है।