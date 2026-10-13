रामानंद सागर की ‘रामायण’ को Disney ने कर दिया था रिजेक्ट, मीटिंग में शॉर्ट्स पहनकर पहुंचे थे मेकर, ललित मोदी ने किया खुलासा

'द भारत इंक' के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में ललित मोदी ने बताया कि उन्होंने डिज्नी के साथ मिलकर उसके कंटेंट को भारतीय टीवी पर लाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा ने उनसे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मांगी थी। मोदी इसके लिए तैयार थे, लेकिन डिज्नी के पार्टनर शो बनाने के बजाय अपने शो बेचने पर ध्यान देना चाहते थे। इसके बावजूद मोदी उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा, "रामानंद सागर और बी.आर. चोपड़ा दोनों मेरे पास आए और चाहते थे कि मैं इसे फंड करूं, और मैं इसके लिए तैयार भी था। लेकिन डिज्नी वालों ने कहा कि हमें अपने शो बेचने हैं। ऐसे में खुद शो बनाने से हमारा काम प्रभावित हो सकता है। इसके बावजूद मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा।" बाद में यह शो भारत के सबसे सफल शो में से एक बना।"