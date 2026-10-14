‘शहजाद ने मुझे लड़की के लिए नहीं छोड़ा’, भाई के सपोर्ट में आए तहसीन पूनावाला, तेज प्रताप यादव को बताया फ्लॉप

तहसीन ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनके और शहजाद के बीच 'बड़े मतभेद' हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि शहजाद ने किसी लड़की के लिए उनसे रिश्ता खत्म किया हो। इसी पोस्ट में तहसीन ने तेज प्रताप यादव पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि शो में तेज प्रताप का प्रदर्शन फ्लॉप रहा, जबकि शहजाद शो में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तहसीन ने बिहार की राजनीति को लेकर भी तेज प्रताप पर टिप्पणी की।