आलिया कुरैशी की परफॉर्मेंस पर सीटी बजाने लगे विजय वर्मा, फोन में रिकॉर्ड किया वीडियो, फैंस ने डेटिंग की अफवाहों को दी हवा

Vijay Varma and Tamannaah Bhatia: बॉलीवुड अभिनेता विजय वर्मा इन दिनों अपनी कथित गर्लफ्रेंड और सिंगर-एक्ट्रेस आलिया कुरैशी के साथ रिश्ते की अफवाहों को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में विजय मुंबई में आलिया के म्यूजिक एल्बम 'झल्ली' के लॉन्च के मौके पर आयोजित पार्टी में पहुंचे। यहां आलिया की परफॉर्मेंस के दौरान अभिनेता उन्हें चीयर करते नजर आए। विजय ने न सिर्फ जोरदार तालियां बजाईं और सीटी बजाकर उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि अपने फोन में उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी की। इवेंट के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।