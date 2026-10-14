Bigg Boss 20: ‘जवाब चाहिए’, नकुल ढुल के खिलाफ उतरी गुल्लू गैंग, मेकर्स से की कार्रवाई की मांग

नकुल ढुल की लड़ाई को टीम गुल्लू ने बताया प्लान्ड की शो से बाहर करने की मांग। (फोटो सोर्स: X- @BiggBoss_Tak)
Nakul Dhull Bigg Boss 20 Fight: बिग बॉस 20 के घर में कुशल तंवर (उर्फ गुल्लू) और नकुल ढुल के बीच लड़ाई हो गई। मंगलवार (13 अक्टूबर) के एपिसोड से संकेत मिला कि सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस रियलिटी शो में आने से पहले ही दोनों के बीच झगड़े का इतिहास रहा है। लड़ाई के बाद, गुल्लू की टीम ने आरोप लगाया कि यह लड़ाई पहले से प्लान की गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि घटना की जानकारी एक दिन पहले ही कैसे लीक हो गई और इसके साथ ही टीम ने नकुल को शो से बाहर करने की भी मांग की।
बिग बॉस 20 के घर में कुशल तंवर (उर्फ गुल्लू) और नकुल ढुल के बीच लड़ाई हो गई। बीते एपिसोड में ऐसा लगा कि दोनों कंटेस्टेंट एक-दूसरे को पहले से जानते थे और रियलिटी शो में आने से पहले ही उनके बीच झगड़े रहा है। इससे दर्शकों के बीच यह अटकलें लगने लगीं कि नकुल शो के बाहर गुल्लू के साथ अनसुलझे मुद्दों के साथ घर में आए थे।
हाथापाई के दौरान, नकुल ने गुल्लू को धमकी देते हुए कहा, "गुड़गांव में आकर मारूंगा, जब बोलोगे तब।" गुल्लू ने पलटवार करते हुए कहा, "तू तो बस बातों का बदमाश है।" इसके बाद नकुल ने पुरानी घटना का जिक्र करते हुए ताना मारा, "तू गोवा भाग गया था न? मेरे गांव के लड़के आए थे न, तो तू गोवा भाग गया था।" जब झगड़ा बढ़ गया, तो माही विज ने बीच-बचाव करते हुए कहा, "यह दो दिन से मारने की फिराक में है।"
गुल्लू की टीम ने सोशल मीडिया पर 'रोडीज' फेम कंटेस्टेंट और नकुल ढुल के बीच हुई हाथापाई के बारे में बात की। टीम ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पुराने मामले सुलझे नहीं हैं, उन्हें घर में कैसे आने दिया जा सकता है। उन्होंने लिखा, "यह बहुत गलत है। ऐसे लोगों को घर में आने की इजाज़त ही कैसे मिलती है, और किस वजह से?"
गुल्लू की टीम ने आरोप लगाया कि नकुल "गुल्लू से लड़ने के प्लान" के साथ घर में आया था और सवाल उठाया कि क्या यह झगड़ा पहले से तय था। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि झगड़े की खबर शनिवार को ही लीक हो गई थी, जबकि असल में यह रविवार को हुआ था। टीम ने लिखा, "उसके और गुल्लू के बीच हुई हाथापाई की खबर शनिवार को ही लीक हो गई थी, जबकि असल झगड़ा रविवार को हुआ था। घटना के बारे में इतनी खास जानकारी उसके होने से एक दिन पहले ही कैसे बाहर आ सकती है? क्योंकि उस समय तो असल में वह घटना हुई ही नहीं थी।"
इस कथित मारपीट की निंदा करते हुए टीम ने आगे कहा, "दूसरी बात, बिना वजह मारपीट करना और किसी की पर्सनल बाउंड्री पार करना बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। बिग बॉस एक शो है, न कि ऐसी जगह जहां लोगों को दूसरों को धमकाने या उन पर शारीरिक हमला करने की इजाजत दी जाए।"
टीम ने यह भी कहा कि गुल्लू ने इस तरह निशाना बनाए जाने के लिए रियलिटी शो में हिस्सा नहीं लिया था और इस घटना के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की। नकुल को "गुंडा" बताते हुए गुल्लू की टीम ने कार्रवाई की मांग की और लिखा, "हम गुल्लू के लिए जवाब और न्याय चाहते हैं। इस गुंडे को जल्द से जल्द बाहर निकालो।"
गुल्लू और नकुल ढुल्ल की लड़ाई को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कई एक्स यूजर्स ने नकुल का समर्थन करते हुए उन्हें वापस शो में लाने की मांग की।
कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, तो सिर्फ असुरक्षित महसूस करने की बात क्यों की जा रही है।
वहीं, कुछ यूजर्स ने माही विज पर भी नकुल के साथ हाथ उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने शो के मेकर्स पर टीआरपी के लिए हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जबकि कई यूजर्स को लगता है कि नकुल जल्द ही शो में वापसी कर सकते हैं।
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