Bigg Boss 20: ‘जवाब चाहिए’, नकुल ढुल के खिलाफ उतरी गुल्लू गैंग, मेकर्स से की कार्रवाई की मांग

गुल्लू की टीम ने आरोप लगाया कि नकुल "गुल्लू से लड़ने के प्लान" के साथ घर में आया था और सवाल उठाया कि क्या यह झगड़ा पहले से तय था। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि झगड़े की खबर शनिवार को ही लीक हो गई थी, जबकि असल में यह रविवार को हुआ था। टीम ने लिखा, "उसके और गुल्लू के बीच हुई हाथापाई की खबर शनिवार को ही लीक हो गई थी, जबकि असल झगड़ा रविवार को हुआ था। घटना के बारे में इतनी खास जानकारी उसके होने से एक दिन पहले ही कैसे बाहर आ सकती है? क्योंकि उस समय तो असल में वह घटना हुई ही नहीं थी।"