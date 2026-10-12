ऋषभ जायसवाल के ‘राइज एंड फॉल 2’ में जाते ही गर्लफ्रेंड श्रेया कालरा हुई इमोशनल, बोलीं- हैप्पी बर्थडे बाबू

भले ही शो में जाने की वजह से दोनों के बीच दूरी आ गई हो और श्रेया के लिए यह पल थोड़ा उदासी भरा रहा, लेकिन उन्होंने ऋषभ के इस नए सफर पर पूरा भरोसा जताया है। श्रेया ने अपने मैसेज के जरिए यह साबित किया कि वह अपने पार्टनर की सफलता और सपनों के साथ मजबूती से खड़ी हैं। अपने पोस्ट में श्रेया ने लिखा, "लेकिन मुझे पता है कि तुम शो में बहुत अच्छा करोगे और वह ट्रॉफी घर ले आओगे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है और मैं हर कदम पर तुम्हारा हौसला बढ़ाऊंगी।"