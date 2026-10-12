लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी के संसदीय झगड़े को प्रियंका चाहर चौधरी ने किया याद, बोलीं- मैं आपकी फैन हूं

Priyanka Chahar ChoudharyRise And Fall 2: रियलिटी शोज हमेशा से ही दर्शकों के बीच चर्चा का केंद्र रहे हैं, लेकिन जब पर्दे पर सियासत और ग्लैमर का अनूठा मेल देखने को मिले, तो शो का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में 'राइज एंड फॉल' (Rise And Fall) इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। इस शो के नए एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिला जो सोशल मीडिया पर छा गया। शो में नजर आ रही फेमस अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) को देश के दिग्गज राजनेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) से मिलने का शानदार मौका मिला, जिसमें उन्होंने लालू यादव से शानदार बात की। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।