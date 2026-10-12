लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी के संसदीय झगड़े को प्रियंका चाहर चौधरी ने किया याद, बोलीं- मैं आपकी फैन हूं

Priyanka Chahar ChoudharyRise And Fall 2: रियलिटी शोज हमेशा से ही दर्शकों के बीच चर्चा का केंद्र रहे हैं, लेकिन जब पर्दे पर सियासत और ग्लैमर का अनूठा मेल देखने को मिले, तो शो का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में 'राइज एंड फॉल' (Rise And Fall) इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। इस शो के नए एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिला जो सोशल मीडिया पर छा गया। शो में नजर आ रही फेमस अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) को देश के दिग्गज राजनेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) से मिलने का शानदार मौका मिला, जिसमें उन्होंने लालू यादव से शानदार बात की। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
सोशल मीडिया पर 'राइज एंड फॉल 2" का जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें बेटे और शो के कंटेस्टेंट तेज प्रताप यादव से उनके माता-पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने वीडियो के जरिए बात की और उनका समर्थन किया। इसी बीच प्रियंका चाहर चौधरी बेहद उत्साहित नजर आईं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव से खुलकर अपनी पसंद जाहिर की और बताया कि वह उनकी कितनी बड़ी फैन हैं।
लालू यादव से बात करते हुए प्रियंका ने बड़े ही प्यारे और मजाकिया अंदाज में कहा, "मैं आपके सारे वीडियो देखती हूं। कभी-कभी मैं इंस्टाग्राम पर आपका नाम सर्च करती हूं और आपकी सारी रील्स स्क्रॉल करती हूं। आप मुझे बहुत पसंद हैं। आप बहुत फनी लगते हैं और आपकी बातें मुझे बहुत हंसाती हैं।"
सिर्फ इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान प्रियंका ने लालू यादव के संसद के एक पुराने और बेहद चर्चित भाषण को भी याद किया, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी से जुड़ी एक बात मजाकिया अंदाज में कही थी। प्रियंका ने उस वाकये को दोहराते हुए कहा कि वह किस तरह अपने अनोखे अंदाज से लोगों को हंसाते और अपनी बात रखते हैं। प्रियंका को इस कदर लालू यादव का फैन देख हर कोई हंस पड़ा और सोशल मीडिया पर भी लोग कमेंट करने लगे।
बनारस की गलियों से लेकर मायानगरी तक अपने अभिनय का डंका बजाने वाली प्रियंका चाहर चौधरी 'राइज एंड फॉल 2' के सीजन का एक अहम हिस्सा हैं। बनिजय एशिया द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे इस शो में 15 कंटेस्टेंट पावर, स्ट्रेटजी, अलायंस और किस्मत के इस अनोखे खेल में 42 दिनों तक मुकाबला कर रहे हैं।
इस शो की एक खास बात यह है कि इसमें कंटेस्टेंट्स 'रूलर्स' (जो टावर से गेम कंट्रोल करते हैं) और 'वर्कर' (जो बेसमेंट में संघर्ष करते हैं) के रूप में बंटे होते हैं। साथ ही, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) इस शो के जरिए अपना स्ट्रीमिंग होस्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। शो में स्वरा भास्कर, करण पटेल, गौतम गुलाटी, सारा गुरपाल और काजल राघवानी जैसे जाने-माने चेहरे भी नजर आ रहे हैं।
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