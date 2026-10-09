‘दबाव में आ गया था’, तेज प्रताप यादव ने तलाक को लेकर किया बड़ा खुलासा, शादी पर कही ये बात

तेज प्रताप यादव (फोटो सोर्स- IMDb)
Tej Pratap Yadav Divorce: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में अपनी शादी और तलाक को लेकर खुलकर बात की है। शो में बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रिश्तों में आई परेशानियों का जिक्र किया। तेज प्रताप ने दावा किया कि शादी के महज तीन महीने के भीतर ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि शादी के समय उन पर दबाव था और कई बार घर लौटने का भी मन नहीं करता था।
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, शो में निहारिका तिवारी ने तेज प्रताप से उनके तलाक के बारे में सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि शादी के शुरुआती दिनों में ही दोनों के बीच लड़ाई-झगड़े होने लगे थे। तेज प्रताप के मुताबिक, दोनों की सोच अलग थी और उन्होंने दबाव में शादी की थी। उस समय वह बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे।
तेज प्रताप ने दावा किया कि पत्नी के साथ लगातार होने वाले विवादों के कारण कई बार उनका घर जाने का मन नहीं करता था। उन्होंने बताया कि कभी वह दोस्तों के घर रुक जाते थे, तो कभी कहीं और चले जाते थे। उनके मुताबिक, कुछ बहस परिवार के अन्य सदस्यों के सामने भी होती थीं।
तेज प्रताप ने यह भी आरोप लगाया कि सुबह जल्दी उठकर पूजा करने पर ऐश्वर्या को आपत्ति होती थी। उनके अनुसार, ऐश्वर्या ने उनसे पूजा बंद करने के लिए भी कहा था। हालांकि, ये सभी बातें तेज प्रताप ने शो में अपने पक्ष से बताई हैं।
शो के दौरान तेज प्रताप ने ऐश्वर्या की जीवनशैली को लेकर भी दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या देर रात तक पार्टियों में रहती थीं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी।
तेज प्रताप ने एक घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि एक दिन जब वह विधानसभा से लौटे, तो उन्होंने ऐश्वर्या को बेडरूम में किसी पुराने बॉयफ्रेंड से चैट करते देखा। उनके मुताबिक, बातचीत में ‘लव यू’ जैसे संदेश और दिल वाले इमोजी भी शामिल थे। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने यह सब दरवाजे से देखा था।
उन्होंने यह दावा भी किया कि दोनों के बीच हुए विवादों के वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर जमा कराया था। इन आरोपों पर ऐश्वर्या राय का पक्ष इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है।
तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को पटना, बिहार में हुई थी। ऐश्वर्या बिहार के वरिष्ठ राजनेता चंद्रिका राय की बेटी हैं। हालांकि, शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के रिश्तों में तनाव की खबरें सामने आने लगी थीं। बाद में तेज प्रताप ने तलाक के लिए अदालत का रुख किया।
‘राइज एंड फॉल 2’ में तेज प्रताप की यह बातचीत उनके निजी जीवन को लेकर चर्चा में है। शो में उन्होंने शादी के दबाव, आपसी मतभेद और तलाक से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। हालांकि, उनके दावों को उनके पक्ष के रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्या राय की प्रतिक्रिया सामने आना भी इस मामले की पूरी तस्वीर समझने के लिए जरूरी है।
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