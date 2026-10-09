‘दबाव में आ गया था’, तेज प्रताप यादव ने तलाक को लेकर किया बड़ा खुलासा, शादी पर कही ये बात

Tej Pratap Yadav Divorce: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में अपनी शादी और तलाक को लेकर खुलकर बात की है। शो में बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रिश्तों में आई परेशानियों का जिक्र किया। तेज प्रताप ने दावा किया कि शादी के महज तीन महीने के भीतर ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि शादी के समय उन पर दबाव था और कई बार घर लौटने का भी मन नहीं करता था।