‘तुम्हारी बहू-बेटियों के साथ भी ऐसा हो’, नाना पाटेकर के सपोर्टर्स पर भड़कीं तनुश्री दत्ता, वीडियो वायरल

तनुश्री दत्ता के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं और उन्हें मजबूत बने रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें अपने करियर पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने तनुश्री के आरोपों और उनके वीडियो को लेकर सवाल उठाए, तो कुछ ने इसे चर्चा में बने रहने की कोशिश बताया। इस बीच, कई यूजर्स ने नाना पाटेकर का बचाव करते हुए उनके अभिनय और व्यक्तित्व की तारीफ की। वहीं, कुछ लोगों ने तनुश्री के साथ अभद्र टिप्पणियां भी कीं। कुल मिलाकर, वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर तनुश्री के पुराने आरोपों, नाना पाटेकर की छवि और महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर बहस छिड़ गई है।