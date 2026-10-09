‘तुम्हारी बहू-बेटियों के साथ भी ऐसा हो’, नाना पाटेकर के सपोर्टर्स पर भड़कीं तनुश्री दत्ता, वीडियो वायरल

तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर। (फोटो सोर्स: instagram- iamtanushreeduttaofficial and IMDb)
Tanushree Dutta on Nana Patekar Supporters: तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर की मौत पर शोक मनाने वाले लोगों को कोसा और कहा कि उन्हें या उनके परिवार की महिलाओं को कम से कम पांच साल तक किसी ऐसे ही व्यक्ति का सामना करना पड़े। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किये अपने लगभग दो घंटे के वीडियो में अपनी 'ईविल डेड' वाली टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि मौत से कथित गलत काम मिट नहीं जाते। बता दें कि तनुश्री ने 2008 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
अपनी प्रतिक्रिया पर हुई आलोचना के बारे में बात करते हुए तनुश्री ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि कोई मर गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पाप धुल गए हैं। भावनाओं पर थोड़ा काबू रखो। तथ्य देखो, तर्क देखो। सब भावनाओं में बह रहे हैं। मुझे इस विषय पर चर्चा नहीं करनी थी, तुम लोग ही मुझे मजबूर कर रहे हो। इस इंसान ने मुझे कितना परेशान किया है। कितना बड़ा शैतान था।"
इसके बाद तनुश्री ने उन लोगों को कोसना शुरू किया जो अभिनेता के प्रति सहानुभूति जताते रहे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए उन लोगों से कहा जो नाना को अच्छा इंसान मानते थे कि वे उनका 'आशीर्वाद' स्वीकार करें। उन्होंने कहा, "तुमको लगता है इतना अच्छा आदमी था तो तथास्तु, मेरा आशीर्वाद लो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे इंसान से पाला पड़ेगा। जिसकी भी सहनशीलता है इस मारे हुए शैतान से, मेरा आशीर्वाद है तुमको, या तो तुम या तुम्हारी बहू बेटियां, मां या बहन का ऐसे इंसान से पाला।" पड़ेगा पांच साल के लिए कम से कम।”
वह उनके प्रति स्नेह और भक्ति व्यक्त करने वालों की आलोचना करती रहीं और कहती रहीं, "बहुत प्यार आ रहा है ना? बहुत मोहब्बत और भक्ति आ रही है तुमको इस शैतानी आत्मा पर। मत करो। क्योंकि वो जहां जा रहा है ना, वो जगह जाने लायक नहीं इहै किसी आत्मा के लिए। मैं ये भी प्रार्थना करना चाहूंगी ईश्वर।" से कुछ लोगों को दृष्टि दे दे ये देखने के लिए कि उसकी आत्मा कहां पे है।"
तनुश्री दत्ता के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं और उन्हें मजबूत बने रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें अपने करियर पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने तनुश्री के आरोपों और उनके वीडियो को लेकर सवाल उठाए, तो कुछ ने इसे चर्चा में बने रहने की कोशिश बताया। इस बीच, कई यूजर्स ने नाना पाटेकर का बचाव करते हुए उनके अभिनय और व्यक्तित्व की तारीफ की। वहीं, कुछ लोगों ने तनुश्री के साथ अभद्र टिप्पणियां भी कीं। कुल मिलाकर, वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर तनुश्री के पुराने आरोपों, नाना पाटेकर की छवि और महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर बहस छिड़ गई है।
तनुश्री, जिन्होंने 2008 की फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' की शूटिंग के दौरान नाना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने तर्क दिया कि किसी की मौत से उनके अतीत के कथित गलत काम मिट नहीं जाते। वीडियो में तनुश्री भावुक भी हो गईं। अक्टूबर 2018 में, उन्होंने कथित घटना को लेकर अभिनेता और तीन अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उनके आरोपों के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काम की जगह पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न पर फिर से चर्चा शुरू हुई। यह मामला #MeToo आंदोलन की बड़ी खबरों में शामिल हो गया। हालांकि, नाना पाटेकर ने इन आरोपों को खारिज किया था।
75 वर्षीय नाना पाटेकर का गुरुवार (8 अक्टूबर) की सुबह 5:20 बजे गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसी रात पुणे में स्थित उनके डोंजे फार्महाउस में किया गया। अभिनेता के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणडवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जैकी श्रॉफ, तुकाराम मुंडे, शाम कौशल और अनीस बज्मी शामिल हुए थे।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग