‘बिग बॉस 20’ के मंच से पैपराजी को कड़ी चेतावनी! सलमान खान बोले- अब लूंगा सख्त एक्शन

Salman Khan Bigg Boss 20: बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी और पैपराजी (Paparazzi) की काम को लेकर इन दिनों एक गंभीर बहस छिड़ी हुई है। 'बिग बॉस 20' के मंच पर सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) द्वारा अभिनेत्रियों की बिना सहमति के आपत्तिजनक एंगल से तस्वीरें लेने वाले फोटोग्राफर्स को लगाई गई फटकार की चौतरफा सराहना हो रही है। अभिनेत्री नेहा धूपिया (Neha Dhupia) ने इस गंभीर मुद्दे को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाने और खुलकर विरोध करने के लिए सलमान खान का धन्यवाद किया है। वहीं, सलमान खान ने अब इस बहस का दूसरा पहलू रखते हुए कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं।