‘बिग बॉस 20’ में गुल्लू ने उदिति सिंह के एक्स बॉयफ्रेंड का किया जिक्र, फूट-फूटकर रोईं कंटेस्टेंट, बोलीं- पर्सनल मत जाओ

Uditi Singh Breaks Down after Ex Tag: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में रोज नए ड्रामे और तीखी बहस देखने को मिल रही हैं। नए एपिसोड में घर के राशन और रूटीन कामों को लेकर चल रही बहस अचानक काफी व्यक्तिगत हो गई। विवाद तब भड़क उठा जब गुल्लू (कुशाल तंवर) ने उदिति सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उनके "एक्स" (पूर्व प्रेमी) का जिक्र कर दिया। इस तीखी टिप्पणी से आहत होकर उदिति अपना आपा खो बैठीं और फूट-फूटकर रोती हुई नजर आईं।