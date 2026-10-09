‘किसी दिन लड़की के पीछे चलकर देखो’, बिग बॉस 20 में एंट्री की चर्चा के बीच नकुल ढुल के बयान पर विवाद

Nakul Dhull Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि नकुल ढुल 'बिग बॉस 20' में वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री कर सकते हैं। इन अटकलों के बीच, महिलाओं के बारे में विवादित बातें कहने वाले उनके पुराने वीडियो फिर से चर्चा में हैं, जिससे इंटरनेट पर बवाल मच गया है। एक वीडियो में नकुल अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे रात में किसी महिला का पीछा करके उसे डराया जा सकता है।