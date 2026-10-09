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‘किसी दिन लड़की के पीछे चलकर देखो’, बिग बॉस 20 में एंट्री की चर्चा के बीच नकुल ढुल के बयान पर विवाद

Nakul Dhull Controversy: नकुल ढुल के पुराने वीडियो फिर से सामने आए हैं, जिनमें वे रात में महिलाओं को डराने के बारे में मजाक कर रहे हैं और उन्हें इन्फीरियर जेंडर कह रहे हैं। उनके 'बिग बॉस 20' में वाइल्ड-कार्ड एंट्री की खबरों के बीच, फैंस ऑनलाइन अपना गुस्सा जाहिर करते हुए महिलाओं के बारे में इस तरह की बातों की आलोचना कर रहे हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Oct 09, 2026

Nakul Dhull Controversy

नकुल ढुल की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- @nakul_dhull and X- @indiaforums)

Nakul Dhull Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि नकुल ढुल 'बिग बॉस 20' में वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री कर सकते हैं। इन अटकलों के बीच, महिलाओं के बारे में विवादित बातें कहने वाले उनके पुराने वीडियो फिर से चर्चा में हैं, जिससे इंटरनेट पर बवाल मच गया है। एक वीडियो में नकुल अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे रात में किसी महिला का पीछा करके उसे डराया जा सकता है।

महिलाओं के लिए किया गया नकुल ढुल का वीडियो क्लिप

वायरल क्लिप में नकुल कहते हैं, "किसी दिन रात 11 बजे किसी लड़की के पीछे चलकर देखो। तुम्हें पता चलेगा कि डर क्या होता है।" आधी रात को महिलाओं को डराने के बारे में उनकी बातों से दर्शकों में गुस्सा है, लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को हल्के में लेने के लिए उनकी आलोचना की है।

तेज-तेज चलो, एकदम से भागो, या आगे निकल जाओ

वह आगे कहते हैं, "बस चलो, उसे छेड़ना मत। तेज-तेज चलो, एकदम से भागो, या आगे निकल जाओ।" जब नकुल ये बातें कह रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड में उनके एक दोस्त की हंसी सुनाई देती है। उसी वीडियो में नकुल आगे कहते हैं, "तुम इन लड़कियों से मत डरो भाई, अगर डरना है तो किसी ढंग के इंसान से डरो। इन सबसे मत डरो।"

एक और वीडियो जो ऑनलाइन सामने आया है, उसमें नकुल महिलाओं को Inferior Gender (नीची जेंडर) कहते रहे हैं। क्लिप में वह कहते हैं कि उन्हें अक्सर पुरुषों के मैसेज आते हैं जिनमें पूछा जाता है कि वह महिलाओं के साथ समय क्यों नहीं बिताते। अपने जवाब को याद करते हुए वह कहते हैं, "बात ऐसी है कि हम 'नीची जेंडर' के लोगों के साथ नहीं घूमते। ये 'नीचा जेंडर' है। हम 'ऊंचे जेंडर' के लोग हैं।"

वाइल्ड कार्ड एंट्री से हुई चर्चा तेज

जैसे-जैसे नकुल के 'बिग बॉस 20' में आने की अटकलें तेज हुईं, सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी पुरानी बातों को लेकर उनकी आलोचना शुरू कर दी। कई यूजर्स ने उनके रियलिटी शो में शामिल होने की संभावना पर नाराजगी जताई।

इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, "सभी महिलाएं ध्यान दें, यह नकुल ढुल महिलाओं से नफरत करने वाला इंसान है।"

एक और यूजर ने कमेंट किया, "मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि नकुल ढुल जैसा महिला-विरोधी इंसान वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री कर रहा है।"

कौन हैं नकुल ढुल?

नकुल ढुल, जिन्हें 'मिट्ठू डॉन' के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। वे अपने कॉमिक अंदाज, व्यूज पर आधारित वीडियो और बेबाक कमेंट्री के लिए चर्चा में रहे हैं। अपने सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से वे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और उनकी कुछ बातों की ऑनलाइन आलोचना भी हुई है।

'फिल्म विंडो' के अनुसार, नकुल के 'बिग बॉस 20' में वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल होने की खबर है। हालांकि, शो के मेकर्स की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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Updated on:

09 Oct 2026 05:17 pm

Published on:

09 Oct 2026 05:17 pm

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