‘ग्लिसरीन नहीं लेने का, बस डायलॉग याद कर’, नाना पाटेकर को याद करके भावुक हुईं डिंपल कपाड़िया, अब किया खुलासा

‘प्रहार’ में डिंपल कपाड़िया ने किरण का किरदार निभाया था। फिल्म में एक भावनात्मक सीन को याद करते हुए डिंपल ने बताया कि नाना उन्हें भावनात्मक रूप से उस स्थिति में ले जाने की कोशिश करते थे। 'फिल्मफेयर' को दिए इंटरव्यू में उनके मुताबिक, एक सीन में उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न होता है और उस दृश्य के लिए नाना ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी हिंसक अनुभव की कल्पना करने के लिए कहा था। डिंपल ने कहा कि वह पूरी तरह उस भाव में चली गईं और नाना शॉट देखकर काफी खुश हुए।