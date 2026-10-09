‘ग्लिसरीन नहीं लेने का, बस डायलॉग याद कर’, नाना पाटेकर को याद करके भावुक हुईं डिंपल कपाड़िया, अब किया खुलासा

डिंपल कपाड़िया-नाना पाटेकर (फोटो सोर्स- IMDb)
Dimple Kapadia On Nana Patekar Death: दिग्गज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर के साथ काम करने के अपने अनुभवों को याद किया है। दोनों कलाकारों ने करीब 25 वर्षों के दौरान पांच फिल्मों में साथ काम किया। इन फिल्मों में नाना पाटेकर की 1991 में आई फिल्म ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ भी शामिल है, जो उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। नाना पाटेकर के निधन के बाद डिंपल ने उनके काम करने के अंदाज और सेट पर उनके व्यवहार से जुड़े कई किस्से साझा किए।
‘प्रहार’ में डिंपल कपाड़िया ने किरण का किरदार निभाया था। फिल्म में एक भावनात्मक सीन को याद करते हुए डिंपल ने बताया कि नाना उन्हें भावनात्मक रूप से उस स्थिति में ले जाने की कोशिश करते थे। 'फिल्मफेयर' को दिए इंटरव्यू में उनके मुताबिक, एक सीन में उनकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न होता है और उस दृश्य के लिए नाना ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी हिंसक अनुभव की कल्पना करने के लिए कहा था। डिंपल ने कहा कि वह पूरी तरह उस भाव में चली गईं और नाना शॉट देखकर काफी खुश हुए।
डिंपल के मुताबिक, नाना केवल अपने अभिनय पर ध्यान देने वाले कलाकार नहीं थे। वह पूरी फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और अपने को-स्टार्स से भी बेहतर काम करवाना चाहते थे। उन्होंने नाना को सहयोगी कलाकार बताते हुए कहा कि वह चाहते थे कि फिल्म में उनके साथ काम करने वाला हर अभिनेता अच्छा प्रदर्शन करे।
डिंपल ने 2010 की फिल्म ‘तुम मिलो तो सही’ का एक किस्सा भी सुनाया। एक कोर्ट सीन के दौरान नाना ने उन्हें ग्लिसरीन का इस्तेमाल न करने और सिर्फ अपने संवाद को याद करके भावुक होने की सलाह दी थी। डिंपल ने कहा कि नाना दिल से काम करने वाले इंसान थे। हालांकि वह कलाकारों को थोड़ा डराने की कोशिश करते थे, लेकिन इसे सहजता से लेना पड़ता था।
दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ता भी था। डिंपल ने बताया कि एक बार नाना खुद शूटिंग पर देर से पहुंचे तो उन्होंने मजाक में उनसे नाराज होने का नाटक किया और कहा कि पुरुष कलाकारों को देर से आने की छूट मिल जाती है, लेकिन महिला कलाकारों के साथ ऐसा होने पर हंगामा मच जाता।
‘वेलकम बैक’ के सेट का एक और किस्सा बताते हुए डिंपल ने कहा कि रेगिस्तान में शूटिंग के दौरान उनके संवाद को लेकर नाना अचानक नाराज हो गए थे। उन्होंने संवाद पर आपत्ति जताते हुए टाई तक उतार दी और पैकअप कह दिया। डिंपल के मुताबिक, उस घटना को याद करके आज भी उन्हें हंसी आती है।
नाना और डिंपल की आखिरी फिल्म ‘वेलकम बैक’ थी। डिंपल ने कहा कि जिंदगी में नाना जैसे कलाकार बहुत कम मिलते हैं, जिनसे इतना कुछ सीखने को मिले। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा स्थित आवास पर निधन हुआ। उन्हें पुणे के फार्महाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।
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