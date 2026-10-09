निधन से पहले बेटे मल्हार को नाना पाटेकर सौंप गए बड़ी जिम्मेदारी, अब भावुक होते हुए बोला बेटा- कश्मीर में काम शुरू हो गया

Nana Patekar Death News: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। पुणे में नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार के बाद मीडिया से बातचीत में मल्हार ने कहा कि उनके पिता अपने काम और समाजसेवा के जरिए हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि परिवार और ‘नाम फाउंडेशन’ के जरिए नाना पाटेकर के अधूरे विजन को आगे बढ़ाया जाएगा।