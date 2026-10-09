‘मरने से दर्द खत्म नहीं हो जाता’, नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता के ‘इविल डेड’ वाले कमेंट को संध्या मृदुल ने किया सपोर्ट

नाना पाटेकर ने उस समय तनुश्री के आरोपों को खारिज किया था। अब नाना के निधन के बाद एक बार फिर यह पुराना विवाद चर्चा में आ गया है। संध्या मृदुल के बयान ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है, जहां एक तरफ नाना को श्रद्धांजलि देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सर्वाइवर्स के अनुभवों और उनके दर्द को भी याद रखने की अपील की जा रही है।