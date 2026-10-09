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‘मरने से दर्द खत्म नहीं हो जाता’, नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता के ‘इविल डेड’ वाले कमेंट को संध्या मृदुल ने किया सपोर्ट

Sandhya Mridul Backs Tanushree Dutta: अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर 'इविल डेड' वाले कमेंट के बाद अब लोगों की तरफ से रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच संध्या मृदुल ने तनुश्री दत्ता का समर्थन किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 09, 2026

Tanushree Dutta On Nana Patekar

Tanushree Dutta On Nana Patekar (फोटो सोर्स- instagram/iamtanushreeduttaofficial)

Tanushree Dutta On Nana Patekar: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता के ‘ईविल डेड’ वाले बयान को लेकर विवाद जारी है। जहां कुछ लोगों ने अभिनेत्री के बयान की आलोचना की, वहीं अब एक्ट्रेस संध्या मृदुल तनुश्री के समर्थन में सामने आई हैं। संध्या ने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर सर्वाइवर्स के अनुभव और उनके दर्द को लेकर अपनी बात रखी है।

संध्या मृदुल ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

संध्या मृदुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि किसी व्यक्ति की मौत से उसके कारण हुए कथित नुकसान या दर्द अपने आप खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि किसी आरोपी की मौत के बाद कथित दुर्व्यवहार झूठा नहीं हो जाता और सार्वजनिक श्रद्धांजलियों के बीच सर्वाइवर्स के अनुभवों की सच्चाई भी कम नहीं हो जाती।

संध्या ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'किसी व्यक्ति की मृत्यु से उसके द्वारा पहुंचाया गया नुकसान अपने आप खत्म नहीं हो जाता। दुर्व्यवहार इसलिए असत्य नहीं हो जाता क्योंकि वह व्यक्ति अब नहीं रहा और सार्वजनिक श्रद्धांजलियों के बीच सर्वाइवर्स के अनुभव कम वास्तविक नहीं हो जाते।'

उन्होंने आगे कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दुख व्यक्त करना और उसके साथ जुड़े लोगों के दर्द को याद रखना, दोनों बातें एक साथ संभव हैं। संध्या के मुताबिक, जब किसी दिवंगत व्यक्ति के बारे में केवल प्रशंसा करने की उम्मीद की जाती है और सर्वाइवर्स को भुला दिया जाता है, तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी सच्चाई एक बार फिर दबा दी गई है।

‘मैं हमेशा सर्वाइवर के साथ खड़ी रहूंगी’

एक अन्य पोस्ट में संध्या मृदुल ने सर्वाइवर्स के दर्द को लेकर अपनी बात रखते हुए लिखा कि एक सर्वाइवर जिंदगी भर उस अनुभव के साथ जीता है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा सर्वाइवर के साथ खड़ी रहेंगी। इस पोस्ट के साथ उन्होंने #MeToo हैशटैग का भी इस्तेमाल किया।

संध्या के ये बयान ऐसे समय में सामने आए हैं, जब तनुश्री दत्ता की नाना पाटेकर के निधन के बाद की गई टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। तनुश्री ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाना को ‘ईविल डेड’ कहा था, जिसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

2008 से जुड़ा है तनुश्री-नाना विवाद

तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर से जुड़ा विवाद साल 2008 में फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' की शूटिंग के दौरान सामने आया था। तनुश्री ने नाना पर फिल्म के सेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। करीब एक दशक बाद 2018 में भारत के मीटू आंदोलन के दौरान यह मामला दोबारा चर्चा में आया।

नाना पाटेकर ने उस समय तनुश्री के आरोपों को खारिज किया था। अब नाना के निधन के बाद एक बार फिर यह पुराना विवाद चर्चा में आ गया है। संध्या मृदुल के बयान ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है, जहां एक तरफ नाना को श्रद्धांजलि देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सर्वाइवर्स के अनुभवों और उनके दर्द को भी याद रखने की अपील की जा रही है।

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Updated on:

09 Oct 2026 11:23 am

Published on:

09 Oct 2026 11:23 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मरने से दर्द खत्म नहीं हो जाता’, नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता के ‘इविल डेड’ वाले कमेंट को संध्या मृदुल ने किया सपोर्ट

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