8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर ‘इविल डेड’ वाले बयान पर भड़कीं राखी सावंत, बोलीं- मरने के बाद तो छोड़ दे

Rakhi Sawant Angry On Tanushree Dutta: नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता के बयान पर राखी सावंत को गुस्सा जाहिर किया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 08, 2026

Tanushree Dutta On Nana Patekar

tanushree dutta-nana patekar (फोटो सोर्स- instagram/iamtanushreeduttaofficial)

Tanushree Dutta On Nana Patekar: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद जहां फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है, वहीं उनके पुराने विवाद को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। इसी बीच अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान में नाना के लिए ‘ईविल डेड’ शब्द का इस्तेमाल किया। अब तनुश्री के इस बयान पर राखी सावंत ने नाराजगी जताई है।

राखी सावंत ने दी प्रतिक्रिया

राखी सावंत ने तनुश्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी के निधन के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, “गए वो और जो कुछ लोग मरने के बाद भी बोल रहे हैं, उनको छोड़ दो यार। वो सीधे स्वर्ग में गए हैं। मैं उसको कहना चाहती हूं कि मरने के बाद तो छोड़ दे। उसने बहुत गलत बयान दिया है।” राखी ने आगे नाना पाटेकर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि वह उनकी आत्मा की शांति की दुआ करती हैं। इस दौरान उन्होंने शिव ठाकरे का भी जिक्र किया और नाना को महाराष्ट्र की शान बताया।

दरअसल, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच विवाद साल 2008 में फिल्म ‘हॉर्न ओके प्लीज’ के एक गाने की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था। तनुश्री ने नाना पर सेट पर अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। साल 2018 में भारत में #MeToo आंदोलन के दौरान यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया। नाना पाटेकर ने उस समय तनुश्री के आरोपों को खारिज किया था। जून 2019 में मुंबई पुलिस ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए मामले में ‘बी-समरी’ रिपोर्ट दाखिल की थी।

नाना पाटेकर का निधन

नाना पाटेकर के निधन की बात करें तो रिपोर्टों के मुताबिक वह गोवा के डोना पाउला स्थित अपने घर में बेहोश मिले थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे लाया जा रहा है। डोंजे गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।

IAS तुकाराम मुंडे से नाना पाटेकर ने कहे थे ये तीन आखिरी शब्द, महाराष्ट्र फूड कमिश्ननर याद करके हुए भावुक

ये भी पढ़ें
IAS Tukaram Mundhe On Nana Patekar Death

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Oct 2026 08:48 pm

Published on:

08 Oct 2026 08:44 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर ‘इविल डेड’ वाले बयान पर भड़कीं राखी सावंत, बोलीं- मरने के बाद तो छोड़ दे

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘आखिरी न्यूज बना लो, इसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा’, तनुश्री दत्ता के ‘ईविल डेड’ वाले कमेंट पर भड़कीं रोजलीन खान

Rozlyn Khan on Tanushree Dutta
बॉलीवुड

‘तू एक्टर है हीरो की तरह बाल मत बना’, नाना पाटेकर को याद करके भावुक हुए शाहरुख खान

Shahrukh Khan On Nana Patekar
बॉलीवुड

एक्टिंग में नाम कमाने से पहले पत्नी की कमाई से चलता था नाना पाटेकर का घर, एक्टर ने खुद किया था खुलासा

Nana Patekar Wife
बॉलीवुड

IAS तुकाराम मुंडे से नाना पाटेकर ने कहे थे ये तीन आखिरी शब्द, महाराष्ट्र फूड कमिश्ननर याद करके हुए भावुक

IAS Tukaram Mundhe On Nana Patekar Death
बॉलीवुड

‘मेरा बेटा जन्म से ही बीमार था’, जिंदगीभर नाना पाटेकर को रहा बेटे की मौत का दुख, कहा था- मुझे फिर भी लोगों की चिंता थी

Nana PatNana Patekar Elder Son Deathekar Elder Son Death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.