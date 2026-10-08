तनुश्री दत्ता के नाना पाटेकर पर ‘इविल डेड’ वाले बयान पर भड़कीं राखी सावंत, बोलीं- मरने के बाद तो छोड़ दे

राखी सावंत ने तनुश्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी के निधन के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, “गए वो और जो कुछ लोग मरने के बाद भी बोल रहे हैं, उनको छोड़ दो यार। वो सीधे स्वर्ग में गए हैं। मैं उसको कहना चाहती हूं कि मरने के बाद तो छोड़ दे। उसने बहुत गलत बयान दिया है।” राखी ने आगे नाना पाटेकर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि वह उनकी आत्मा की शांति की दुआ करती हैं। इस दौरान उन्होंने शिव ठाकरे का भी जिक्र किया और नाना को महाराष्ट्र की शान बताया।