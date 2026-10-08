ढाई साल में बड़े बेटे की मौत से नाना पाटेकर को लगा था सदमा, अपने पीछे परिवार में अब किसे छोड़ गए?

Nana Patekar Death News: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद उनके फिल्मी सफर के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में है। पर्दे पर अपनी दमदार अदाकारी और बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले नाना पाटेकर ने निजी जीवन को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा। उनके परिवार में पत्नी नीलकांति पाटेकर और बेटा मल्हार पाटेकर शामिल रहे हैं। वहीं, जिंदगी में उन्हें एक बेहद गहरा निजी दुख भी झेलना पड़ा था। उनके एक बेटे दुर्वासा का बचपन में ही निधन हो गया था।