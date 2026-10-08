‘मरने के बाद मेरी तस्वीर मत लगाना’, ’12 मन सूखी लकड़ी में ही जलाना’, भावुक कर गया नाना पाटेकर का पुराना बयान

Nana Patekar Death News: नाना पाटेकर के निधन की खबर के बीच उनका साल 2023 का एक पुराना इंटरव्यू एक बार फिर चर्चा में है। अपनी बेबाक और सीधे अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले नाना पाटेकर ने इस बातचीत में जिंदगी, मौत और शोहरत को लेकर ऐसी बातें कही थीं, जो आज उनके प्रशंसकों को भावुक कर रही हैं। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें मृत्यु पर विश्वास है और इंसान को यह समझकर जीना चाहिए कि एक दिन उसे इस दुनिया से जाना है।