‘प्लीज उसे गाली मत देना’, बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल के लिए फूट- फूटकर रोईं श्रेया कालरा, वीडियो किया शेयर

श्रेया कालरा का यह रोते हुए वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ कई फैंस इस मुश्किल वक्त में श्रेया का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "प्यार में डूबी एक महिला। उनके रिश्ते पर सवाल उठाने वालों के लिए जोरदार तमाचा।" एक ने लिखा, "सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कह रहे हैं। बल्कि वह सच में एक अच्छे इंसान हैं और प्यार पाने के हकदार हैं।" एक और ने लिखा, "उसे तब गाली पड़ेगी जब श्रेया कुछ बाहर एक्स्ट्रा ओवर करेंगी।"