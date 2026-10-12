‘सड़कें घेरना लोकतंत्र की हत्या’, CJP आंदोलन पर फूटा अभिनेता रणवीर शौरी का गुस्सा, बोले- बैलेट में दिखाओ ताकत

Ranvir Shorey On CJP Protest in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर घमासान मचा हुआ है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम और प्रदर्शनकारियों को लेकर अब फिल्मी हस्तियां भी खुलकर अपनी राय रख रही हैं। जहां कई बड़े लोगों ने इसे सपोर्ट किया है वहीं जाने-माने अभिनेता रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों और आंदोलन के तौर-तरीकों पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।