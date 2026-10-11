कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम ने ‘प्रहार’ के मेकर्स के सामने रखी थी बड़ी शर्ते, बोले- असली नामों का होना चाहिए इस्तेमाल

Prahaar The Ujjwal Nikam Story: राजकुमार राव की आगामी फिल्म‘प्रहार- द उज्ज्वल निकम स्टोरी’ इन दिनों चर्चा में है। फिल्म देश के चर्चित सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के जीवन और उनके करियर के एक महत्वपूर्ण मामले पर आधारित है। निकम ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में अजमल कसाब के खिलाफ अभियोजन पक्ष की पैरवी की थी। अब उन्होंने खुलासा किया है कि फिल्म के निर्माताओं को अपनी कहानी पर्दे पर उतारने की अनुमति देने से पहले उन्होंने कुछ शर्तें रखी थीं।