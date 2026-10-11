तनुश्री दत्ता ने नए पोस्ट में लिया नाना पाटेकर का नाम! बोलीं- उनकी मौत की पूरी पुष्टि हो

तनुश्री ने आगे महाकाल बाबा से विनती की। उन्होंने लिखा, "मेरी यही दिल से दुआ, प्रार्थना और हार्दिक इच्छा है। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी भक्ति और उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए हमेशा काफी था, लेकिन आज मैं अपने सभी देवी-देवताओं से मांग रही हूं। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, तो आप उन सभी बुराइयों को खत्म कर देंगे जिन्होंने मुझे परेशान करने का फैसला किया है और जो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक वह खत्म न हो जाएं। उन सभी को, जिनमें उनके गुर्गे, मददगार और समर्थक भी शामिल हैं, जिनकी शह पर इन बुराइयों ने मुझे लगातार परेशान किया है।"