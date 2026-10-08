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Nana Patekar Last Video: नाना पाटेकर के निधन से 3 दिन पहले का वीडियो आया सामने, गोवा में ही थे अभिनेता

Nana Patekar Death: 75 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन के बाद अभिनेता नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो सामने आया है। वह लोगों को संबोधित कर रहे थे।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Oct 08, 2026

Nana Patekar Last Video

नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो आया सामने (Photo Source- Instagram/@instantbollywood)

Nana Patekar Last Video: भारतीय सिनेमा के सबसे कद्दावर अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर (Nana Patekar) के अचानक निधन से पूरा देश गमगीन है। 75 साल की उम्र में गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) तड़के गोवा में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी सांसें थम गईं। इस दुखद खबर के बीच सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर का एक आखिरी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो उनके निधन से महज तीन दिन पहले 5 अक्टूबर का बताया जा रहा है।

नाना पाटेकर का आखिरी वीडियो वायरल

PTI द्वारा साझा किए गए इस वायरल वीडियो में नाना पाटेकर डोना पाउला स्थित 'सम्राट क्लब इंटरनेशनल' की इंस्टॉलेशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। यह उनकी जिंदगी की आखिरी पब्लिक अपीयरेंस साबित हुई। वीडियो में वह अपने वही सादे अंदाज में पूरी ऊर्जा के साथ लोगों से संवाद कर रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मंच पर मुस्कुराता यह महान कलाकार तीन दिन बाद हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देगा।

सीने में उठा था तेज दर्द, घर पर ही दी गई थी कार्डियक मसाज

रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुवार तड़के नाना पाटेकर को गोवा स्थित उनके घर पर सीने में अचानक तेज दर्द हुआ। परिजनों और केयरटेकर की सूचना पर तुरंत मेडिकल टीम को उनके फ्लैट पर भेजा गया। जब डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची, तो वह फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे।

अस्पताल की टीम ने तुरंत मौके पर ही उन्हें कार्डियक मसाज और सीपीआर (CPR) देना शुरू किया और उसी हालत में डोना पाउला के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर साल्कर ने बताया, "डॉक्टरों की टीम ने लगातार 45 मिनट तक सीपीआर देकर उनकी हार्टबीट वापस लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन एक्टर पूरे समय 'एसिस्टोल' (हार्ट एक्टिविटी पूरी तरह बंद होना) में रहे। सुबह 5:20 बजे उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। मौत का सटीक कारण कानूनी तौर पर दर्ज करने के लिए मेडिको-लीगल केस (MLC) बनाकर पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है।"

'गमन' से 'ओ’ रोमियो' और 'हाउसफुल 5' तक का स्वर्णिम सफर

1978 में फिल्म 'गमन' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाले नाना पाटेकर ने 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'प्रहार', 'अबतक छप्पन', 'राजनीति' और 'वेलकम' जैसी आइकॉनिक फिल्मों से भारतीय सिनेमा में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। हाल के समय में भी वह अभिनय में पूरी तरह एक्टिव थे।

फरवरी 2026 में रिलीज हुई विशाल भारद्वाज की चर्चित फिल्म 'ओ’ रोमियो' में उनके पुलिस अफसर के किरदार को काफी सराहा गया था। इसके अलावा उन्होंने प्रकाश झा की 'संकल्प', अनिल कपूर की 'सूबेदार', 'वनवास' और मल्टीस्टारर कॉमेडी 'हाउसफुल 5' में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी का जलवा बिखेरा था। उनकी बेबाक आवाज और कड़क अंदाज हमेशा-हमेशा के लिए दर्शकों की यादों में जिंदा रहेगा।

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Updated on:

08 Oct 2026 10:30 am

Published on:

08 Oct 2026 10:07 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Nana Patekar Last Video: नाना पाटेकर के निधन से 3 दिन पहले का वीडियो आया सामने, गोवा में ही थे अभिनेता

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