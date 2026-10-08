Nana Patekar Last Video: नाना पाटेकर के निधन से 3 दिन पहले का वीडियो आया सामने, गोवा में ही थे अभिनेता

अस्पताल की टीम ने तुरंत मौके पर ही उन्हें कार्डियक मसाज और सीपीआर (CPR) देना शुरू किया और उसी हालत में डोना पाउला के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर साल्कर ने बताया, "डॉक्टरों की टीम ने लगातार 45 मिनट तक सीपीआर देकर उनकी हार्टबीट वापस लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन एक्टर पूरे समय 'एसिस्टोल' (हार्ट एक्टिविटी पूरी तरह बंद होना) में रहे। सुबह 5:20 बजे उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। मौत का सटीक कारण कानूनी तौर पर दर्ज करने के लिए मेडिको-लीगल केस (MLC) बनाकर पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है।"