‘लंदन-अमेरिका पसंद है तो वहां वापस चले जाओ’, ध्रुव राठी पर तनीषा मुखर्जी ने साधा निशाना? CJP प्रोटेस्ट पर निकाली भड़ास

Tanisha Mukherjee On CJP Protest: बॉलीवुड अभिनेत्री और काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने देश में सरकार की आलोचना करने वाले कुछ लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कुछ कथित पढ़े-लिखे और संभ्रांत हिंदुओं के रवैये पर नाराजगी जताई। तनीषा ने बिना किसी का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग भारत की आलोचना करते हुए ब्रिटिश सोच से प्रभावित नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को लंदन और अमेरिका इतना पसंद है, तो उन्हें वहां चले जाना चाहिए।