रियल लाइफ ही नहीं, रील लाइफ में भी अधूरी रही अमिताभ-रेखा की लव स्टोरी, फिल्मों में भी मिला जुदाई का दर्द

फिल्म की कहानी दो बिछड़े हुए भाइयों, अमित (अमिताभ बच्चन) और किशन (शशि कपूर) के इर्द-गिर्द घूमती है। जन्म के समय अलग होने के बाद, वे बड़े होकर एक चालाक आवारा और एक पुलिस ऑफिसर बनते हैं। फिल्म के आखिर में जब वे मिलते हैं, तो कई बड़े खुलासे होते हैं और उनकी बहुत दुख झेलने वाली मां (निरूपा रॉय) और स्मगलर पिता (अमजद खान) के साथ टकराव होता है। 'सुहाग' (1979) में अमिताभ बच्चन ने अमित और रेखा ने बसंती का किरदार निभाया था। फिल्म में बसंती एक नाचने वाली लड़की है, जिससे अमित प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अमित और बसंती का रिश्ता कहानी की अन्य घटनाओं के बीच अपनी जगह बनाता है। यह फिल्म उन कहानियों में शामिल है, जहां प्यार को केवल जुदाई के रूप में नहीं दिखाया गया। दोनों के बीच रोमांस है और रिश्ते को आगे बढ़ाने की चाह भी। इसलिए सुहाग में अमिताभ-रेखा की जोड़ी को अधूरी मोहब्बत से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों के बीच पनपते प्यार के रूप में देखना बेहतर होगा। 'सुहाग' 1979 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी और इसने अमिताभ-रेखा की जोड़ी को हिंदी फिल्मों की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक के तौर पर पक्का कर दिया।