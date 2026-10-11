‘मैं गिरफ्तार या हिरासत में नहीं था, मेरा किडनैप हुआ था’, नागरिकता पर उठे सवालों पर ध्रुव राठी ने दिया जवाब

अपने साथ हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए ध्रुव राठी ने बताया कि 10 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे वह अपने घर में सो रहे थे। उनके मुताबिक, उनकी मां ने दरवाजा खोला तो बाहर कई लोग मौजूद थे। राठी का आरोप है कि करीब 20 लोग घर में दाखिल हुए और सीधे उनके बेडरूम तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समझने या प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और उन्हें घर से घसीटकर बाहर ले जाया गया।