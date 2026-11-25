Film Federation Of India Oscar Entry: शरवरी वाघ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर चर्चा में हैं। सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शरवरी के साथ आयुष्मान खुराना लीड रोल में हैं। शरवरी और आयुष्मान लगातार अपनी इस अपकमिंग फैमिली ड्रामा के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और इस बीच एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने साफ किया है कि इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी उनकी फिल्म 'मैं वापस आउंगा' के ऑस्कर में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में न चुने जाने का उन्हें कोई अफसोस नहीं है। इस दौड़ में मराठी फिल्म 'गोंधल' (Gondhal) के आगे निकल जाने पर शरवरी ने ना सिर्फ उसकी तारीफ की, बल्कि दर्शकों के प्यार को किसी भी सम्मान से बड़ा बताया।