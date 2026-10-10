‘गलती मेरी थी’, संजय दत्त ने घर में हथियार रखने पर किया खुलासा, बोले- ‘मेरे दिमाग ने कहा, इसे एक हफ्ते के लिए रख लो’

उसी बातचीत के दौरान, संजय दत्त ने याद किया जब उन्हें पहली बार अपने पिता, दिग्गज एक्टर सुनील दत्त के सामने हथकड़ी लगाई गई थी। उन्होंने कहा, “जब पुलिस आई और मुझे हथकड़ी पहनाई, तो मेरे पिता सदमे में आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, ‘तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो?’ मैंने उन्हें कसकर गले लगाया और कहा, ‘आप इन हथकड़ियों से परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। यह बस एक प्रक्रिया है, प्लीज परेशान न हों।’ असल में, यह मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन मुझे उनके लिए मजबूत बने रहना था।” संजय ने बताया कि भले ही वह भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता को यह नहीं दिखाया कि यह स्थिति उन पर कितना गहरा असर डाल रही थी, बल्कि उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा, “इसी तरह मैं इस पूरे मुकदमे के दौरान आगे बढ़ा जो 24 साल तक चला।”