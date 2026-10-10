Rekha Birthday Special: ‘मैं उनसे प्यार करती हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं’, अमिताभ बच्चन के लिए रेखा ने जब-जब किया प्यार का इजहार

1984 में फिल्मफेयर के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, रेखा ने अमिताभ के अफेयर से इनकार करने और ऐसा करने के पीछे की वजहों पर खुलकर बात की. Bollywoodshaadis के अनुसार, रेखा ने कहा था, "उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? अमिताभ ने अपनी इमेज, अपने परिवार और अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया। मुझे लगता है कि यह बहुत सुंदर बात है, मुझे परवाह नहीं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को मेरे उनके लिए प्यार या उनके मेरे लिए प्यार के बारे में क्यों पता होना चाहिए? मैं उनसे प्यार करती हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं - बस यही बात है। मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है।"