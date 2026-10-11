8 अक्टूबर को नाना पाटेकर का हुआ निधन, उसी दिन राजकुमार की थी जन्म शताब्दी! कैसा था दोनों में रिश्ता? निर्देशक मेहुल कुमार ने किया था खुलासा

Mehul Kumar On Nana Patekar and Rajkumar: बॉलीवुड के इतिहास में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो अपने अनूठे किस्सों के लिए हमेशा याद रखे जाते हैं। 40 सालों से अधिक समय तक गुजराती और हिंदी सिनेमा में बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन करने वाले जाने-माने फिल्ममेकर मेहुल कुमार (Mehul Kumar) ने हाल ही में अपने करियर के दो सबसे बड़े और दिग्गजों- राजकुमार (Raj Kumar) और नाना पाटेकर (Nana Patekar) से जुड़े कई दिलचस्प और हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। वहीं, भाग्य का एक बेहद विचित्र संयोग ये है कि जिस 8 अक्टूबर को राजकुमार की 100वीं जन्म शताब्दी (Birth Centennial) पड़ी, उसी तारीख को नाना पाटेकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं, नाना पाटेकर के निधन के दिन मेहुल कुमार ने बताया कि उन्हें इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ था।