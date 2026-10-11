CJP आंदोलन के बाद अभिनेता इमरान खान पर पुलिस का बड़ा एक्शन, FIR हुई दर्ज, लगी 223, 126(2) की धाराएं

Imran khan against filed FIR after Detained: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज विवाद के समर्थन में मुंबई में भी आंदोलन हुए। अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन के बाद अभिनेता इमरान खान (Imran Khan) और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया,लेकिन अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह पूरा विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था।