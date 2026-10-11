‘मुझे तो नाना पाटेकर की मौत पर शक हो रहा है’, तनुश्री दत्ता ने फिर बोला हमला, सुशांत सिंह राजपूत के नाम को भी घसीटा

Tanushree Dutta On Nana Patekar Death (फोटो सोर्स- IMDb)
Tanushree Dutta On Nana Patekar Death: बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद एक बार फिर उन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तनुश्री ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ट्रोल क्यों किया जा रहा है, जबकि वह खुद नाना पाटेकर से जुड़े कथित शोषण के मामले में पीड़ित होने का दावा कर चुकी हैं। इसी दौरान उन्होंने नाना पाटेकर की मौत को लेकर भी संदेह जताया है। हालांकि, तनुश्री के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
तनुश्री ने IBC 24 से बात करते हुए अपने बयान में कहा कि उन्हें नाना पाटेकर की मौत पर भी संदेह हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल में सुशांत सिंह से जुड़े एक मामले के सामने आने और उसमें बड़े नामों के सामने आने का जिक्र करते हुए उन्हें कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तनुश्री ने इसी संदर्भ में नाना पाटेकर से जुड़ी कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया।
तनुश्री ने दावा किया कि नाना पाटेकर सुशांत सिंह के निधन के बाद उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नाना गोवा में रहते थे और उन्हें सुबह करीब 10 बजे वहां पहुंचना था, तो उन्हें इसके लिए रात में ही निकलना पड़ा होगा। उन्होंने गोवा एयरपोर्ट की दूरी, उड़ान के समय और आगे के यात्रा समय का हिसाब लगाते हुए इस घटना को लेकर सवाल खड़े किए।
हालांकि, तनुश्री ने अपने बयान में जिन घटनाओं और समय का जिक्र किया है, उनकी पूरी पृष्ठभूमि और तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए उनके सवालों को फिलहाल उनके व्यक्तिगत दावे और संदेह के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का नाम साल 2018 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब अभिनेत्री ने फिल्म ‘हॉर्न ओके प्लीज’ की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर पर अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले के बाद बॉलीवुड में मीटू अभियान को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई थी। नाना पाटेकर ने तनुश्री के आरोपों से इनकार किया था।
अब नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री ने एक बार फिर पुराने विवाद और अपनी बात सामने रखी है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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