‘मुझे तो नाना पाटेकर की मौत पर शक हो रहा है’, तनुश्री दत्ता ने फिर बोला हमला, सुशांत सिंह राजपूत के नाम को भी घसीटा

Tanushree Dutta On Nana Patekar Death: बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद एक बार फिर उन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तनुश्री ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ट्रोल क्यों किया जा रहा है, जबकि वह खुद नाना पाटेकर से जुड़े कथित शोषण के मामले में पीड़ित होने का दावा कर चुकी हैं। इसी दौरान उन्होंने नाना पाटेकर की मौत को लेकर भी संदेह जताया है। हालांकि, तनुश्री के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।